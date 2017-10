En marcha plan emergente de siembras para mitigar desabastecimiento agrícola

En respuesta a la indicaciones emitidas por la dirección del país y del Consejo de Defensa Provincial, una vez evaluadas las afectaciones provocadas en la Agricultura por el huracán Irma se decidió emprender un plan emergente de siembras, actualmente en curso, cuyo objetivo central resulta cosechar en los próximos meses cultivos que fueron priorizados por ser de los denominados “de ciclo corto”.

De esa manera debe paliarse el actual desabastecimiento existente en la red de placitas y mercados estatales de la provincia.

De acuerdo con lo expuesto en el Pleno del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (el análisis al programa de autoabastecimiento integral y local ocupó plaza preponderante en su agenda), la estrategia comprende “la siembra de 330 hectáreas de boniato, 200 de plátano, 472 de maíz, 150 de yuca, 47 de tomate, 52 de pimientos, 385 de calabaza, 35 de pepino, 55 de col y 412 de otras hortalizas”.

La provincia dispone de las máquinas de riego, medios de transporte, los recursos y semillas necesarias para emprender la tarea y germinar logros en el menor tiempo posible, en función de respaldar la premisa cimera de la alimentación del pueblo: “uno de los temas más importantes para el país y para el territorio”, como bien resaltó durante el encuentro político la miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Cienfuegos, Lidia Esther Brunet Nodarse.

Nuestra máxima dirigente reconoció “la insatisfacción popular en tal sentido, antes, y mucho más ahora después del ciclón”.

Se está acometiendo un trabajo muy serio en pos de revertir la actual situación de desabastecimiento en el sistema estatal, una de las peores registradas a través de bastante tiempo a lo largo del territorio. La dirección del Partido se encuentra al frente de este empeño crucial que engloba a la Agricultura, la ANAP, todas las bases productoras y de manera especial a importantes polos productivos de la provincia, algunos de los cuales como Horquita también tienen compromisos de entrega de alimentos a La Habana.

Ahora bien, ese quehacer serio, exhaustivo e intencionado que están acometiendo muchas personas en estos momentos para progresivamente retornar a la normalidad ‒e incluso llegar a mejores niveles que antes del paso de “Irma”‒ no puede verse burlado con un mal destino de las producciones, para enriquecimiento de unos pocos y penuria de la población.

Es así que el miembro del Comité Provincial del Partido, Miguel Galán, censuró “la existencia de camiones estatales que abastecen a los carretilleros”, ante lo cual la primera figura política del territorio pidió identificación de chapa para proceder.

“¿De dónde proviene el surtido de los carretilleros? En realidad la culpa no es tanto de ellos como de las empresas, de las formas productivas que permiten que las producciones se esfumen justo en los mismos lugares donde emprendemos una política para impulsar las siembras”, consideró Brunet Nodarse.

A dicho tenor, la primera secretaria exigió a todos la aplicación a grado extremo de las normas de control verificadas para impedir estos actos. En la práctica, actos de corrupción que empalidecen una obra colectiva y ‒en primer lugar‒ dañan la propia comida del pueblo, cuyo destino final coartan. Por supuesto, el fenómeno no se limita solo a los carretilleros. Los camiones con la comida producida con los recursos del Estado y en los polos agrícolas del Estado también se mal dirige a paladares u otras formas de gestión, legales o no, ante lo cual se precisa de un trabajo ininterrumpido conjunto que implique a los actores del sistema de la Agricultura y a los del Ministerio del Interior, puesto que no se puede seguir jugando con un tema tan sensible como este, calificado de estratégico por Raúl y seguido de cerca a través de los años por el segundo secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura..

Nuestra primera secretaria también criticó “la desatención apreciada en canteros de algunos organopónicos. La población está buscando vegetales, hortalizas; también frutales, porque incluso hay diabéticos u otras personas aquejadas de diversas enfermedades que precisan ingerir tales alimentos”, sostuvo.

La dirigente también llamó “a la cabal explotación de las tierras”, así como “a reforzar el sistema de acopio, mediante el chequeo diario a mercados y placitas; y a trabajar con vehemencia para que le llegue al pueblo lo que le tiene que llegar”.

Y sentenció: “Eso es un tema que hay que resolver definitivamente”.