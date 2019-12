Datos móviles en Cienfuegos: ¿conexión fallida?

– ¡Aquí es imposible!, se convence Alina tras otro intento desesperado por conectarse a Internet desde su celular, a través del servicio 3G de datos móviles en la ciudad de Cienfuegos. Pierde tiempo, y megas, —dice— en cada tentativa por pretender usar lo que pagó.

No consigue entenderlo de ninguna manera, sobre todo cuando vive tan cerca de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en la Perla del Sur, a escasos metros. Solo un viejo refrán explica su circunstancia: “en casa del herrero, cuchillo de palo”.

Sin embargo, este percance no es privativo de ella ni mucho menos. Forma parte de la realidad de miles de cienfuegueros, desde que el 6 de diciembre de 2018 iniciara la implementación del servicio, un reto para la telefonía móvil en la provincia.

Beatriz María Cepero Pedroso, jefa del departamento de Servicios Móviles, alude a los altos niveles de demanda. “La personas lo esperaban con ansias y apenas ocurrió el lanzamiento en seguida comenzaron a usarlo. De ahí los problemas de congestión, los cuales han aumentado en la medida en que crece también el número de usuarios”, afirmó.

Para los especialistas de Etecsa en Cienfuegos, la aceptación resulta buena a pesar de las quejas y de las limitadas condiciones técnicas que disponen para tal prestación. Pero quienes pagan están muy lejos de pensar y opinar igual. ¿Por qué la calidad de este servicio —preguntan— no se corresponde con sus elevados precios?

Congestión en la red

De acuerdo con datos de la entidad telefónica, en la provincia de Cienfuegos existen 39 radiobases, de las cuales 23 pertenecen al municipio cabecera. “Desde estos sitios aseguramos el servicio para todo, para la voz y el dato, con un equipamiento que utiliza los mismos recursos para ambos”, comentó Cepero Pedroso.

Mientras en otros territorios del país varían los proveedores y la tecnología empleados para la telefonía celular, en la región centro sur de Cuba no ocurre así. Por distintas razones —argumentaron funcionarios de Etecsa— no se desarrolló a la par del resto de las provincias y hoy aparecen niveles de congestión más altos que en cualquier otra.

“En nuestro caso lo único que tenemos son las radiobases y estuvimos años sin incrementos de estas”, confirmó Yusnel Díaz Fernández, jefe del Grupo de Mercadotecnia. “Ello conllevó a un crecimiento de los usuarios y del tráfico sobre la misma cifra de radiobases. Los recursos disponibles para determinado acceso se comparten entre mayor cantidad de clientes, lo cual provoca la congestión”, explicó.

Los horarios picos de la conexión de datos en Cienfuegos transitan durante la tarde y la noche, específicamente de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. y de 9:30 p.m. a 10:30 p.m. En tanto, las mayores dificultades para su uso se presentan en zonas del centro de la ciudad cabecera o en barrios con alta densidad poblacional.

Usuarios opinan

Desde la experiencia de una vecina del Centro Histórico Urbano, resulta muy inestable. “No es que uno active los datos móviles y pueda utilizarlos cuando los necesite. Debo mantenerlos encendidos para ver si entra la señal 3G. Ahora, después de las doce de la noche, parece como si quitaran una cosa y pusieran otra. He podido realizar hasta videollamadas. Luego, en la mañana, vuelve a congelarse. Incluso, he comprado paquetes sin poder gastar todos los megas, por lo que para mí el servicio es pésimo”, dijo.

Samil González Pirez, vecino del barrio de Tulipán, lo considera “fabuloso, aunque queda camino por recorrer, especialmente en el tema de los precios”, alegó. “Cada 28 días puedo comprar un paquete de 2,5 GB por 20 pesos convertibles (CUC) y me va súper. También depende de dónde vivas; mientras más alejado de la ciudad, mejor conexión. En el centro es fatal”, añadió.

“En Cumanayagua para una conectividad óptima se requieren tres radiobases y solo hay una. Así que saquen conclusiones. No me molesto en usar los datos ni antes de las 11:30 p.m. ni después de las 6:30 a.m., porque no deseo morir de un infarto. Pero sí creo necesario desenmascarar este servicio y lo caro que cuesta, sin la debida correlación entre calidad y precio”, apuntó Antonio Javier Sánchez Martínez, residente en el municipio montañoso.

Según los especialistas de Etecsa, en la actualidad las mejores experiencias de conexión suceden en lugares alejados de la vida citadina, en la periferia, y en los horarios de la madrugada, un monto muy costoso que no viene incluido en los paquetes de 600 megas y 1G —de 7 y 10 CUC— que habitualmente compran los usuarios de Cienfuegos, con la pretensión de viajar sin estorbos por el fascinante mundo de las redes.

La solución: invertir

“La acción que mejorará considerablemente el servicio es la instalación de muchas más radiobases, de modo que el tráfico actual se reparta entre más equipamiento. Pero eso responde a un proceso inversionista y no lo tendremos ahora”, aseguró Cepero Pedroso.

“Mientras —dijo la funcionaria—, acometemos la optimización de las existentes, censamos lo que pasa, identificamos los nuevos problemas y volvemos a trabajar sobre ellos. Es cíclico: a medida en que realizamos las acciones debemos actuar sobre estas mismas”.

Desde finales de 2018, Cienfuegos emprendió un plan de inversión para habilitar nuevas radiobases. Entonces se instalaron siete y, en los primeros meses de este año, otras cinco. Solo así fue posible sostener el servicio de datos móviles con algunas garantías, aun cuando representaba, a la larga, la suma de un tráfico adicional a la red.

“Para este 2019 previmos crecer en 22 y para el próximo año en 25, pero el equipamiento todavía no está en la provincia. El proceso inversionista no marcha ni se encuentra en el punto que quisiéramos, de acuerdo con la demanda de nuestros usuarios. Por tanto, las mejoras que puedan existir ocurrirán de manera paulatina”, sostuvo Díaz Fernández.

La situación continuará siendo incómoda para los clientes asiduos al servicio de datos móviles en Cienfuegos, una cifra numerosa que Etecsa estima por los niveles de congestión generados en su infraestructura. Ello abre un diapasón de interrogantes, bastante usuales en la cotidianidad cubana antes otras iniciativas y escenarios. ¿Por qué aventurarnos a comercializar una oferta sin contar con las condiciones técnicas necesarias? ¿Cómo explicar la falta de previsión sobre el potencial mercado? ¿Por qué cobrar tan caro lo que, en la práctica, cuesta menos? ¿Por qué venderle al usuario lo que no es?

Con la reciente expansión de la red 4G/LTE a todo el país —cuyos precios, por cierto, irritaron a no pocos en la Isla—, pudiera producirse un desplazamiento y, por consiguiente, alguna descongestión en los servicios de la 3G. Pero en Cienfuegos, contrario a la rapidez con que se conectan a estos procesos otras provincias, los pasos son incipientes. Antes será preciso saltar los obstáculos que vuelven fallidos esos cobrados intentos de conexión.

