Cuba golea en debut del futsal en Guadalupe 2022

La selección cubana de futsal lanzó hoy su candidatura a ganar el oro en los I Juegos del Caribe de Guadalupe 2022 tras ganar por goleada de 12-1 a su similar de Martinica.

El público asistente al Palais des Sports despidió a los cubanos con ovación por la demostración de buen fútbol ofrecida aquí que no es entendible en la goleada, por más que parezca exagerado, debido a que bien pudieron marcar muchos goles más.

Un error del portero cubano Leonardo Hierrezuelo en los primeros minutos provocó el único gol de Martinica en el juego en tanto Cuba respondía con el 3-1 para despejar cualquier duda que ello pudo ocasionar.

El nerviosismo propio del debut que jugó una mala pasada desapareció con el paso de los minutos y al finalizar el primer tiempo los muchachos de Osmel Valdivia ya ganaban por 6-1 con triplete del romperredes cienfueguero Dorgis Rajadel.

«Salí a hacer lo que siempre hago que es marcar goles y se me dio la oportunidad de colaborar con tres. Estoy muy contento en lo personal, me propuse marcar muchos goles y lo he logrado. También me alegra mucho poder ayudar al equipo», declaró el delantero luego del partido.

Los cubanos generaron mayor volumen de juego que el rival, superado luego también en lo físico, en gran medida por las rotaciones por cuartetas del estratega avileño.

No obstante fue la primera cuarteta la que se llevó el peso ofensivo con 10 goles de los 12 a razón de los tres de Dorgis y dobletes de Fernando Pedrosa, Dayán Cotilla y otro hat-trick del capitán Iduán Martínez.

El propio Iduán manifestó estar «muy contento con el grupo porque hoy comenzó a hacer historia. Hemos venido por el oro y creemos que paso a paso es posible».

El director técnico prefirió ser mesurado a la hora de reconocer que la candidatura al oro está lanzada, sin embargo reconoció que es el propósito de los de la mayor de las Antillas.

«Es el objetivo precompetencia y el de hoy no es más que un paso para ello. No conocíamos al rival y quizá por ellos salimos algo tensos en el primer tiempo pero luego supimos implantar nuestro juego y mostrar la superioridad que se vio. Este equipo también sabe reponerse de situaciones adversas y eso es una fortaleza más», expresó Valdivia.

Por los cubanos marcaron además Yadiel González y Jonathan Hernández. Mañana la escuadra cubana jugará ante Curazao en el cierre del grupo B, partido este que debería dar la posibilidad a Cuba de discutir el oro de estos Juegos. (Jit Online)