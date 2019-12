Calentadores ¿solo en tiempos de sol?

En estos tiempos de adelantos tecnológicos y una vida agitadísima, vale mucho contar con condiciones que faciliten, por ejemplo, los quehaceres domésticos comoel lavado, fregado y otros de higiene general.

Si además no incurrimos en un gasto excesivo de energía eléctrica, pues el beneficio es aún mayor.

Teniendo en cuenta tales propósitos que pueden ser comunes a todos los mortales y también por ser una prioridad del país el uso de energías renovables, la División Territorial Copextel Cienfuegos, inició la venta,a personas naturales, de calentadores solares de fabricación cubana de la marca Rensol.

¿Cuál es su precio, qué ventajas ofrecen, cómo se puede acceder a esos aditamentos?

En las próximas líneas están las respuestas por intermedio de especialistas de la propia Copextel y de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE) en la Perla del Sur.

RENSOL ES…

“Este producto cubano cuenta con una capacidad de 90 litros y es capaz de alcanzar hasta 50 grados Celcius, luego de ser expuesto a los rayos solares al menos seis horas al día”. Así explica Anaisa Argüelles Rodríguez, técnico en Atención a la Población de Copextel, quien agrega que el precio de comercialización es de 2 mil 945 pesos en moneda nacional y “tiene una garantía de un año para todos los clientes”.

Según comentó Anaisa “a solicitud del cliente se puede realizar el servicio de visita técnica a domicilio para determinar si cuenta con las condiciones básicas y necesariascon vistas a instalar el calentador; de ser positiva la inspección el solicitante puede pedir, igualmente, el servicio de instalación y montaje”, Copextel corre con la garantía y cuenta con todo el equipamiento necesario, añadió Mirta Martín Hernández, gerente comercial, quien además aportó otros elementos referidos a las características que deben tener las edificaciones para la posible instalación del calentador: “el techo de la vivienda debe ser horizontal o tener posibilidades de alinear el tanque y soportar entre 120 y 130 kilogramos de peso por cada metro cuadro. El calentador debe quedar siempre por debajo del tanque de agua y no se le debe suministrar la entrada de agua fría (que debe estar cerca) mediante ningún equipo presurizado”.

No obstante lo anterior, la funcionaria insistió en lo viable de que se realice la visita técnica, pues esta resultará ciento por ciento esclarecedora de si la casa cuenta o no con las condiciones para instalar el equipo. “En caso de que no tengan los requisitos, se les entrega un ticket y se les comunica qué deben preparar para asumir el calentador”, agrega.

BENEFICIOS

La propia gerente de la División Territorial Copextel Cienfuegos señala algunas bondades del calentador solar Rensol: “Brinda la posibilidad de ser utilizado para el lavado, el fregado y para el baño de al menos cuatro personas, siempre que el agua se utilice con racionalidad”.

Pero estos no son únicos beneficios. Ricardo Sevajanes Oviedo, especialista principal de normalización y evaluación energética de la ONURE, explica que la instalación de calentadores solares contribuye a disminuir la demanda y el consumo en nuestra provincia y el país, a partir del uso de la energía solar, que es gratis y la que más tenemos.

Afirma Sevajanes: “representa un impacto muy grande en la reducción de la demanda y el consumo de energía, sobre todo en el pico nocturno que es el horario de baño de la familia, además de que constituye un gran beneficio para todo el país, pues su instalación aunque sea en una pequeña cantidad de hogares irá reduciendo la demanda y el consumo.Cuando hablo de demanda me refiero a los picos diurno y nocturno que se cubre con diesel en los grupos de generación de la empresa eléctrica. ”

Como quiera que es una nueva posibilidad, no serán pocas las preguntas, dudas y preocupaciones de los cienfuegueros; por eso Copextel tiene abiertos canales de comunicación tanto por la vía de facebook, desde su perfil institucional, como desde el teléfono 43 513333 (Leatiendo) a través de los cuales puede recibir mayores precisiones de estos modernos aditamentos, calentadores que son útiles más allá del tiempo de sol.