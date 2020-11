Béisbol Cubano: falló César; cayó Cienfuegos; Granma empata al líder (+Video)

Falló César Prieto hoy en cinco turnos y Cienfuegos cayó ante Granma seis carreras por dos, en crucial choque que este sábado enfrentó a los sublíderes del campeonato beisbolero cubano y convirtió en vanguardista compartido al ganador.

El camarero de los Elefantes salió de 5-0 frente al pitcheo combinado del abridor y ganador Erluis Blanco (1-0) y el relevista Kelvis Rodríguez, quien se agenció su cuarto punto por juego salvado de la temporada.

De segunda a primera en su primer turno, César fue puesto out en elevados a los jardines derecho y central en los innings 2 y 5, mientras en el llamado de la suerte arrastró al campo corto. Todas las expectativas quedaban para el cierre, en el que el No. 9 de Cienfuegos consumiría su último turno.

Se le vio ansioso. Le contaron el primer strike. Besó el madero, pero nada. Salió un arrastrado a la inicial, que Avilés bombeó al lanzador Rodríguez para consumar el out 27. En la carrera, bateador y pitcher cruzaron trayectorias, mas no palabras. En bonito gesto terminaron abrazados. El nuevo récord cubano de más juegos pegando hits quedaba definitivamente establecido en 45.

Con ello César bajó a .399 de average (87/218), cediendo también el liderazgo de bateo al camagüeyano Humberto Bravo (.402).

Otro que aprovechó el pestañazo del de Simpatía fue el industrialista Lisbán Correa, que ahora acumula dos bases más, 122 por 120 el cienfueguero, en el total de almohadillas recorridas.

¡Qué chance!

Perdía Cienfuegos, además, la oportunidad única de encaramarse en la cima del torneo, aprovechando la derrota 3×5 del líder y actual campeón, Matanzas, a manos de Santiago de Cuba.

Pero no podía ser de otro modo. En un duelo donde su pitcheo regala nueve boletos y sólo poncha una vez, acepta la friolera de once imparables, y encima su ofensiva sólo produce cinco sencillos y deja a ocho hombres en circulación, no se puede aspirar a la victoria.

Fatales las apariciones hoy del abridor-perdedor Adrián Bueno (4-6) y los relevistas Islay Sotolongo y José Osuna. Entre ellos se repartieron las once conexiones válidas de los Alazanes además de las seis carreras, todas limpias. Apuntando que el mal no fue mayor porque en los dos y dos tercios de labor, el cerrador Reemberto Barreto navegó con suerte gracias al par de doble plays (de tres) que fabricó la defensa.

Frente a ese maltrecho box, se dieron el clásico banquete, Carlos Benítez, de 5-3 con una carrera anotada y una impulsada; Guillermo Avilés (3-2 |jonrón|, 2CA+1CI); Yulián Milán (4-2, 2CI); Iván Prieto (3-2, 1CA) y Alexquemer Sánchez (3-2, 1CI).

En causa perdida, Luis Vicente Mateo y Daniel Pérez, ambos con par de sencillos en cuatro turnos y una empujada, fueron la excepción de una regla que anuló la poderosa batería de los pupilos del mentor Alaín Alvarez, que ni así perdieron la titularidad del bateo colectivo (.329) en esta 60 Serie Nacional de Béisbol.

Pican las Avispas en el «Guillermón»

Las Avispas de Santiago de Cuba rompieron en la sexta el hechizo de un breve empate a dos carreras conseguido por los líderes de la campaña una entrada antes, y en la octava, también de riposta, redondearon un marcador que terminó favoreciéndoles cinco carreras por tres.

Fue esta sobre Matanzas la quinta victoria del veterano Alberto Bicet, auxiliado en una entrada y un tercio por Yunior Tur con faena sin hits ni carreras que le valió su noveno salvamento de la temporada.

Y en el «Victoria de Girón» como terreno neutral, los Gallos espirituanos dispusieron de Artemisa 6×1, triunfo que combinado aprovecharon los del Yayabo para colarse a juego y medio de la vanguardia.

En otros resultados de la tarde sabatina, Villa Clara dispuso de Holguín 5×4; Pinar del Río de Ciego de Ávila 5×1; Mayabeque de Guantánamo 8×2; y los Azules de la capital de Camagüey 11×1, nocao en ocho entradas.

El programa doble en el estadio Julio Antonio Mella, de Las Tunas, terminó con división de honores entre Leñadores y Piratas. A primera hora los pineros salieron delante 10×9 en el que habían sellado a la altura de la novena entrada en el «Cristobal Labra». A seguidas, el triunfo fue para los locales, cuatro anotaciones por tres.

Después de los resultados de este sábado, el certamen beisbolero muestra ahora a Matanzas y a Granma abrazados en la cima con idéntico balance (31-20), por delante de Cienfuegos (30-21), Sancti Spíritus (29-21), Santiago (28-21), Las Tunas (29-22), Pinar del Río (27-21) y Camagüey (27-22), como dueños de las plazas con acceso a los playoffs.