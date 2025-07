Xi pide a China y UE más estabilidad y certidumbre para el mundo mediante relaciones bilaterales estables y sólidas

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 24 segundos

El presidente chino, Xi Jinping, pidió el jueves a China y a la Unión Europea (UE) que proporcionen más estabilidad y certeza al mundo a través de relaciones China-UE estables y sólidas.

Xi hizo estas declaraciones al reunirse con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes se encuentran aquí para la 25ª Cumbre China-UE en Beijing.

Al señalar que este año se celebra el 50º aniversario de los lazos diplomáticos China-UE y el 80º aniversario de las Naciones Unidas, Xi dijo que las relaciones entre China y la UE han llegado a otra coyuntura crítica en la historia.

Afirmó que, en los últimos 50 años, China y la UE han logrado resultados fructíferos en intercambios y cooperación, generando éxito mutuo y beneficios globales. Un entendimiento y una perspectiva importantes son que ambas partes deben respetarse mutuamente, buscar puntos en común, guardando las diferencias, mantener la apertura y la cooperación, y buscar el beneficio mutuo.

Estos también son principios importantes y la dirección correcta para las relaciones entre China y la UE en el futuro, afirmó Xi. Ante una transformación global acelerada, sin precedentes en una centuria, y un mundo cambiante y turbulento, los líderes chinos y de la UE deben demostrar una vez más visión y liderazgo, y tomar las decisiones estratégicas correctas que satisfagan las expectativas de la gente y resistan el escrutinio de la historia, añadió.

Xi subrayó la importancia de que China y la UE, ambas fuerzas constructivas para el multilateralismo, la apertura y la cooperación, refuercen la comunicación, fortalezcan la confianza y profundicen la cooperación en una situación internacional más desafiante y compleja, con el fin de proporcionar más estabilidad y certeza al mundo a través de relaciones estables y sanas China-UE.

Xi presentó tres propuestas para el desarrollo futuro de las relaciones China-UE.

En primer lugar, ambas partes deben mantener el respeto mutuo y consolidar el posicionamiento de las relaciones China-UE como asociación.

China es un país amante de la paz, comprometido con la armonía, la inclusión, la cooperación y los resultados de ganancia compartida, afirmó Xi. Si bien China y la UE difieren en historia y cultura, vías y sistemas de desarrollo, y etapas de desarrollo, estas diferencias nunca han impedido el establecimiento de relaciones diplomáticas ni el desarrollo de los lazos bilaterales en el pasado, ni deberían obstaculizar su desarrollo en el futuro.

Los desafíos actuales que enfrenta la UE no provienen de China, y no existen conflictos de intereses fundamentales ni contradicciones geopolíticas entre China y la UE, aseveró Xi. Los fundamentos y la tendencia predominante de las relaciones entre China y la UE, que se caracterizan por la cooperación sobre la competencia y el consenso sobre las diferencias, han permanecido constantes.

China siempre ha considerado y desarrollado las relaciones China-UE desde una perspectiva estratégica y de largo plazo, ha considerado a la UE como un polo importante en un mundo multipolar y ha apoyado sistemáticamente la integración europea y la autonomía estratégica de la UE, afirmó.

Xi expresó la esperanza de que la UE respete el camino y el sistema elegidos por el pueblo chino, respete los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de China y apoye su desarrollo y prosperidad.

Las relaciones China-UE no están dirigidas, subyugadas ni controladas por terceros, expresó Xi. Pidió a ambas partes profundizar la comunicación estratégica, fortalecer el entendimiento y la confianza mutua, y fomentar una percepción correcta de cada uno.

En segundo lugar, las dos partes deben mantener la apertura y la cooperación y gestionar adecuadamente las diferencias y fricciones, dijo Xi.

La historia y la realidad muestran que la interdependencia no es un riesgo y los intereses convergentes no son una amenaza, señaló Xi, e indicó que impulsar la competitividad no debe depender de la construcción de muros o barreras, ya que desacoplarse y cortar las cadenas de suministro solo resultará en autoaislamiento.

Xi mencionó que “reducir la dependencia” no debe conllevar una reducción de la cooperación entre China y la UE. La relación económica y comercial bilateral, que por naturaleza es complementaria y de beneficio mutuo, puede alcanzar un equilibrio dinámico mediante el desarrollo, afirmó.

El desarrollo y la apertura de alta calidad de China brindarán nuevas oportunidades y potenciales para la cooperación China-UE, señaló Xi, y pidió a ambas partes reforzar la asociación verde y digital e impulsar la inversión y la cooperación mutuas.

Se espera que la UE pueda permanecer abierta en el mercado comercial y de inversiones, abstenerse de utilizar herramientas económicas y comerciales restrictivas y fomentar un entorno empresarial sano para las empresas chinas que invierten y operan en la UE, enfatizó Xi.

En tercer lugar, Xi pidió a ambas partes practicar el multilateralismo y defender las normas y el orden internacionales.

Frente a la elección crítica entre guerra y paz, competencia y cooperación, o aislamiento y apertura, el multilateralismo y la cooperación basada en la solidaridad siguen siendo el único enfoque viable, dijo.

Xi agregó que China y la UE deben defender conjuntamente las normas y el orden internacionales establecidos después de la Segunda Guerra Mundial, promover un sistema de gobernanza global más justo y equitativo acorde con los tiempos y trabajar en conjunto para abordar desafíos globales como el cambio climático.

Xi afirmó que China está dispuesta a fortalecer la coordinación con la UE para garantizar el éxito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) de este año en Belém y contribuir en mayor medida a la respuesta climática global y a la transición ecológica. China también está dispuesta a intercambiar políticas y cooperar de forma práctica con la UE en inteligencia artificial, e impulsar conjuntamente un mundo multipolar equitativo y ordenado, así como una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva.

La parte de la UE dijo que las tres propuestas de Xi sobre las relaciones UE-China son de vital importancia. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 50 años, la UE y China han cooperado en una amplia gama de ámbitos, convirtiéndose en importantes socios comerciales y de cooperación entre sí. Esto ha contribuido a la prosperidad económica de ambas partes y al bienestar de sus pueblos.

Los líderes de la UE destacaron que China se ha consolidado como un importante país manufacturero y tecnológico, sacando a cientos de millones de personas de la pobreza. El desarrollo de China ha inspirado profundamente al mundo, y la UE cree que China alcanzará un mayor desarrollo y apoya estos esfuerzos.

La UE y China son importantes potencias en el mundo, y las relaciones entre ambas partes son de vital importancia para ambas y para el mundo, afirmaron. La UE se compromete a profundizar las relaciones UE-China, a gestionar las diferencias de forma constructiva y a lograr resultados más positivos en una cooperación bilateral equilibrada, recíproca y de beneficio mutuo.

La UE no busca “desacoplarse ni cortar las cadenas de suministro” con China y da la bienvenida a las empresas chinas para que inviertan y operen en Europa, dijeron.

Pidieron a ambas partes, frente a un mundo turbulento e incierto, defender el multilateralismo, salvaguardar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, abordar los desafíos globales, como el cambio climático, facilitar la resolución de cuestiones candentes regionales y salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales.

La parte de la UE espera trabajar con China para escribir un capítulo aún más espléndido en los próximos 50 años de relaciones entre la UE y China, indicaron.

Visitas: 0