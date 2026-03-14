Vietnam con marca de telecomunicaciones más fuerte del mundo: Viettel

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Vietnam puede presumir hoy el hecho de contar con la que es considerada por consultores especializados como la marca de telecomunicaciones más fuerte del mundo: Viettel, representativa del Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones.

Según la evaluación de la principal consultora independiente global especializada en valoración y estrategia de marcas, Brand Finance, Viettel resalta con una puntuación de 89,9 sobre 100 en el Índice de Fortaleza de Marca (BSI, por sus siglas en inglés) y recibió la calificación más alta posible, AAA+.

En la clasificación de 2026 la puntuación BSI de Viettel es la más alta registrada entre las principales empresas de telecomunicaciones en la categoría de fortaleza de marca durante los últimos tres años, lo que demuestra la fuerte confianza y lealtad que ésta genera entre los clientes, señaló la entidad evaluadora.

Viettel obtuvo resultados particularmente sólidos en indicadores clave de investigación, especialmente en reputación, confiabilidad y la disposición de los clientes a recomendar la marca, significó el director de valoración de Brand Finance, Lorenzo Coruzzi.

Este desempeño, valoró Coruzzi citado por la agencia de noticias VNA, muestra que el Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones de Vietnam “ha alcanzado un alto reconocimiento de marca y ha construido una fuerte conexión con los clientes en el mercado”.

El valor de marca de Viettel está actualmente estimado en 7,9 mil millones de dólares, lo que la convierte en la mayor empresa de telecomunicaciones del Sudeste Asiático y una de las 20 principales del mundo en este rubro.

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