Venezuela jamás será usada para hacerle daño a Brasil y Colombia

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 33 segundos

Venezuela enfatiza apoyo al presidente de Colombia y deja claro que no permitirá que terceros países la instrumentalicen para dañar a Colombia o a Brasil.

“A Venezuela jamás la usarán para hacerle daño a Colombia, para hacerle daño a Brasil. Nunca permitiremos eso”, aseveró el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en su programa ‘Con El Mazo Dando’.

Tras señalar que la presión y coerción son dos métodos de Estados Unidos para llegar a sus objetivos, Diosdado Cabello afirmó que el mejor antídoto contra los gringos es “no tener rabo de paja”.

“Si usted no tiene rabo de paja, no lo aprietan por ningún lado, no tiene nada que temer. Que ellos lancen lo que quieran, pero usted no tiene rabo de paja”, detalló.

El funcionario venezolano formuló estas declaraciones después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunciara el martes en su cuenta de X que “ha comenzado un golpe de Estado” en su contra.

En este contexto, el ministro venezolano indicó que la postura de las autoridades venezolanas era “apoyar a Petro” y no había elección posible entre él y los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque.

Cabello lamentó que los poderes establecidos en Colombia no dejaran “gobernar” a Petro. “Que él podía gobernar Colombia, que el narcoparamilitarismo lo iba a dejar gobernar Colombia, que le iba entregar ese país a un presidente como él. No ha podido gobernar ni un día”, agregó.

También, recalcó que las revelaciones de Petro deberían servirle para entender que contra Venezuela hay un golpe de Estado, a pesar de que las fuerzas que pretenden materializar ese objetivo no están en la mejor posición para conseguirlo.

“Ojalá entendieran que, contra Venezuela, lo que trataron de hacer el 28 de julio fue un golpe de Estado, lo entendieran en Colombia y en Brasil, y se dieran cuenta verdaderamente de cuáles eran las intenciones de lo que estaban planteando aquí”, zanjó.

El martes, el Consejo Nacional Electoral colombiano votó a favor de formular una investigación y la apertura de un pliego de cargos contra Petro, que se extiende a tres miembros de su campaña, en razón de su aparente responsabilidad en la violación de los topes establecidos para la liza de 2022.

Desde su llegada al poder, Petro ha denunciado una y otra vez intentos de la oligarquía y la derecha para derrocarlo en un golpe de Estado.