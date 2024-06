Una conga española en Cienfuegos, pero ¿y la cubana?

Compartir en

El pasado sábado 1ro de junio el equipo de fútbol Real Madrid se coronó campeón. Ello llevó a su fanaticada sureña a celebrar su triunfo con una conga que se desplegó hasta donde sé por el prado. La inesperada celebración provocó alarma en los vecinos de uno de los vecindarios que habito, cercanos a la principal arterial citadina, al pensar en ciudadanos molestos producto de los apagones y escasez de agua presentes en los últimos tiempos.

En fin, uno de los efectos provocados por la causa de la desmedida inoculación futbolística que se vive en Cuba desde hace ya algunos años. Ojalá y los efectos de tan desacertada decisión no provoque daños mayores que van más allá de conformar una conga para vitorear al vencedor. Sería bueno preguntarse si esos equipos de fútbol de primera línea de la liga española conocen en verdad cuántos seguidores poseen a lo largo y ancho de nuestro archipiélago. Es increíble ver por las redes como los madridistas nacionales se felicitan y enajenadamente aman a ese club, a ídolos deportivos que en realidad no les pertenecen, no los representan, como si fueran suyos. Se deben leer comentarios, escuchar conversaciones en la calle, centros de trabajo, escuelas y demás instituciones para percatarnos que otro efecto causado es el potencial de directores técnicos empíricos que poseemos. Creo que si eso sería de conocimiento de la liga quizás algo podríamos aportarles.

Lo cierto es que mientras se vive en esta burbuja de agua creada por nuestros decisores, sabe dios con qué propósito, los cubanos seguiremos añorando que algún día un coterráneo con un uniforme cubano tras una patada al balón levante la Isla completa en un grito eufórico de ¡Golllll! Es complejo y sencillo de explicar a la vez, por nuestras venas no circulan balones de fútbol. A nuestros glóbulos blancos y rojos los acompañan históricamente bate, pelota, mascota, guante y demás implementos del juego de pelota como se conoce en Cuba al beisbol.

Es en el beisbol desde su llegada en el siglo XIX y traído por cubanos donde se enraíza como práctica sociocultural deportiva nuestra identidad, nuestra nacionalidad, nuestra nación y el ser cubanos. Si hoy se consumen horas y horas en vivo y de retrasmisión del mejor fútbol del mundo, si Héctor Villar ha tenido el inmenso privilegio de entrevistar a varios de los principales directivos de esas ligas profesionales, tenemos que ser capaces también de ofrecerle a la afición partidos televisivos de un beisbol de calidad nacional en primer lugar e internacional después.

Quien les escribe considera que nuestro Deporte Nacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación sufre hoy mucho en su calidad de juego. Alternativas se tendrán que buscar para que el beisbol cubano se atempere como años atrás a los últimos y novedosos conceptos que lo rigen y determinan internacionalmente. Hoy más que nunca es vital explicar y terminar de colocar en los libros de textos de historia las razones de por qué es el beisbol el Deporte Nacional, algo que ni siquiera sus propios practicantes pueden explicar del todo.

El beisbol es Cuba, es independencia, es filosofía de vida, es historia y un hombre sin historia es nada. En el beisbol ambos rivales comparten el mismo terreno y casi todos los espacios. Los contendientes no tienen que invadirse mutuamente bajo ningún tipo de concepto para que alguno se proclame vencedor.

El beisbol es mente sana habitada en la psicología de un individuo que logra una armonía perfecta de táctica y estrategia a la vez únicas. Nos toca seguir disfrutando del buen fútbol y proseguir trabajando para obtener el añorado sureño de ver un conjunto cien por ciento de cubanos en un mundial. Pero nos toca también defender al beisbol que nos identifica, que tanta gloria y felicidad nos ha dado y que no podemos dejar de mencionar, pasar por alto u olvidar. No se si en tan corto escrito ha llegado mi mensaje.

Al final baile usted con la conga de nuestros aficionados al fútbol español y celebre el éxito del Real Madrid y vaya también al estadio cuando pueda y quiera y verá que al calor beisbolero cuando suena esa misma conga se baila y se disfruta diferente.

Por: Lesby José Domínguez Fonseca/Doctor en Ciencias Históricas.

