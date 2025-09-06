Un pequeño artista llamado Isaac

Compartir en

La edición más reciente del Salón Nacional de Plástica Infantil “De donde crece la palma” tuvo entre sus ganadores a un niño de la provincia de Cienfuegos. Se trata de Isaac Antonio Vázquez Naranjo, de 8 años, quien este septiembre acaba de comenzar el cuarto grado en la escuela primaria Fabric Aguilar Noriega, ubicada en su Cruces natal.

Isaac ama dibujar. Es la profesión a la que le gustaría dedicarse cuando sea grande, un sueño que sus padres, Miguel y Yamilé, alientan con esmero. Por eso, ambos decidieron que el pequeño debía ir a la Casa de Cultura Enrique Cantero Ibáñez, cercana de donde viven, para que esa inclinación natural encontrara un cauce y una guía.

Ahí trabaja como instructor de artes visuales Santiago García González, amigo de la familia. Con paciencia y dedicación, Santiago comenzó a pulir el talento innato de Isaac, le enseñó nuevas técnicas y, sobre todo, lo instó a que participara en diversos concursos infanto-juveniles convocados a nivel provincial y de país.

Isaac obtuvo reconocimiento en varios de ellos. Sin embargo, el premio en el Salón Nacional de Plástica Infantil “De donde crece la palma”, dada la significación del certamen (se trata de uno de los espacios más importantes de su tipo en el país, el cual rinde tributo a la figura del Héroe Nacional, José Martí) marcó un antes y un después en su corta pero fructífera trayectoria, la cual no ha parado de crecer.

Los éxitos de este niño también representan un orgullo para el municipio de Cruces, que ve en él a un ejemplo de cómo el fomento del arte y el apoyo familiar rinden frutos extraordinarios. Mientras Isaac llena de color sus días entre la escuela, el hogar y la Casa de Cultura, su nombre ya resuena como otro testimonio más del inagotable talento artístico que florece en Cuba.

