Un 26 de Julio con esencia a Ciego de Ávila

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 57 segundos

A pocas horas del inicio del acto central nacional por el aniversario 72 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Ciego de Ávila vuelve al centro de la escena política, económica y social del país al ser sede de la conmemoración de esa epopeya, conocida como el motor pequeño que ayudó a echar a andar el motor grande de la Revolución cubana.

El pueblo avileño, que llenará la Plaza de la Revolución Máximo Gómez Báez, en representación de toda Cuba, llega aquí tras un intenso batallar en diferentes sectores, en medio de situaciones muy difíciles por la crisis económica por la cual atraviesa el país, y pese a ello ha sobresalido con buenos resultados gracias a su esfuerzo, constancia y talento.

Durante la etapa evaluada se registró en el territorio un mayor control e impulso a los programas de producción de alimentos, fundamental para cumplir los principales indicadores productivos y obtener resultados favorables en la siembra de cultivos varios, según resalta la nota del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba que dio a conocer el otorgamiento.

Ejemplo fehaciente de la recuperación del sector agrícola en la nación es la Empresa Agropecuaria La Cuba, la cual no solo avanza en los cultivos varios, sino también en el plátano, su producto insigne, próximo a superar las dos mil 800 hectáreas establecidas de la fruta para romper su récord de casi una década atrás.

Entre las claves del éxito de la entidad estatal socialista enclavada en el municipio de Baraguá está la aplicación de la ciencia y la técnica, y la creación de los colectivos laborales, cuyos resultados han permitido, aparejado al crecimiento productivo, el incremento significativo de los salarios, ejemplo a considerar entre sus similares.

Desde inicios de año el amplio movimiento político Ciego en 26 desarrolló numerosas acciones que tuvieron su esencia en seis batallas, que reflejan aspectos medulares para el país, como el fortalecimiento de la ideología revolucionaria, por la vida, la economía, la alimentación del pueblo, la recuperación energética y por la calidad de los servicios.

Por estos días, al conocerse que Ciego de Ávila sería la provincia sede por el Día de la Rebeldía Nacional se ha trabajado en unas 685 obras, entre ellas resaltan el parque solar Santiago Rojas Salinas, ubicado en el Consejo Popular Pesquería, del municipio de Baraguá, el mercado agropecuario La Cuba, en el reparto Díaz Pardo de la capital provincial, la rehabilitación del Teatro Principal y la inauguración de un hogar para niños de cero a seis años sin cuidados parentales.

Previo a esta madrugada de la Santa Ana, unos 370 amigos en representación de 23 países, organizados en ocho proyectos solidarios de las regiones de América Latina y el Caribe, África, Europa, y de Estados Unidos, reafirmaron su solidaridad con Cuba y el rechazo y denuncia al bloqueo del gobierno estadounidense.

Con la presente, es la cuarta ocasión en que esta central provincia acoge las actividades centrales por la epopeya del Moncada: 1980, 2002 y 2011 resaltan en la memoria de los avileños, sobre todo las dos primeras con la participación del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Esta nueva sede no sólo es la culminación del esfuerzo del pueblo avileño en diferentes ámbitos, sino acicate para continuar por la senda del trabajo y la victoria, confirmación de que la lucha no ha cesado y no se debe perder ni un día cuando llama el deber de la Patria.

Visitas: 1