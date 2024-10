“Tomamos el sendero correcto”: Putin y Xi Jinping se reúnen en el marco de la cumbre de los BRICS

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 33 segundos

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne este martes con su homólogo chino, Xi Jinping, quien se encuentra en Rusia para asistir a la 16ª cumbre de líderes de los BRICS que arrancó esta jornada y se celebrará hasta el 24 de octubre.

El presidente ruso también destacó el aumento del 4,5 % en el volumen de negocios comerciales entre Moscú y Pekín de enero a agosto. Según él, se están llevando a cabo exitosamente proyectos conjuntos en energía, industria, transporte, agricultura y muchos otros ámbitos. También se están estrechando los lazos humanitarios y culturales, y están aumentando los flujos turísticos mutuos, señaló Putin. “Ayer recorrí el Kremlin […] y observé un gran número de turistas chinos”, relató.

El mandatario ruso aseveró que la cooperación ruso-china es uno de los factores estabilizadores de la escena mundial. Xi Jinping, por su parte, dijo que en los últimos 10 años las relaciones ruso-chinas han resistido pruebas sin precedentes y su firmeza no puede verse sacudida por las graves convulsiones que se producen hoy en la escena internacional.

“Nuestras relaciones han recorrido un largo camino y adquirido un carácter sin precedentes, hemos tomado el sendero correcto de la construcción de relaciones entre grandes potencias basadas en los principios de no alineamiento, no confrontación y no dirección contra terceras partes”, dijo.

🇷🇺🇨🇳 Primeras imágenes del encuentro entre Vladimir Putin y Xi Jinping. pic.twitter.com/b9ZCifKdPB — Sepa Más (@Sepa_mass) October 22, 2024

Asimismo, Xi indicó que el grupo BRICS es “quizás una de las plataformas de cooperación más importantes para la consolidación del mundo en desarrollo y las economías de mercado emergentes”.

Putin había propuesto mantener una reunión bilateral a principios de septiembre, durante el Foro Económico Oriental que tuvo lugar en la ciudad de Vladivostok, en el Lejano Oriente ruso. “Gracias a los esfuerzos conjuntos, las relaciones entre China y Rusia han llegado a un nivel alto sin precedentes“, dijo en ese entonces. Se prevé que el mandatario ruso mantenga reuniones bilaterales con casi todos los líderes participantes en la cumbre.