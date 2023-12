Tolerancia cero con las drogas: prioridad de Educación y Salud en Cienfuegos

Compartir en

Los sistemas de Educación y Salud en Cienfuegos protagonizan acciones preventivas de seguimiento para el rechazo al consumo de drogas, sobre todo en escuelas, pero con la participación de familiares y el impacto en la comunidad.

La Escuela Secundaria Básica Frank País del municipio cabecera fue la elegida para intercambiar saberes y concientizar a sus educandos sobre los efectos nocivos de las drogas.

“Prevenir es la palabra de orden. Alianzas con órganos, organismos, instituciones y sectores como el de la Salud son esenciales para la preparación de adolescentes, docentes y la familia. Los círculos de interés también constituyen una fuente de aprendizaje y, sin dudas, es una ventaja tener tan cerca al Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima y al Policlínico Universitario del Área II Cecilio Ruíz de Zárate”, refirió Mildrey Soto Molina, directora del centro educativo.

Por su parte, la pediatra Yoandra León, funcionaria de la Dirección General de Salud en la provincia, resaltó la importancia de la comunicación con la familia.

“Cuba tiene tolerancia cero con la comercialización y consumo de todo tipo de dorgas, pero no estamos ajenos al uso de ellas y tanto los padres como profesores deben saber que hay variantes nuevas en circulación. Un ejemplo es el cannabinoide sintético, similar a la marihuana y con efectos nocivos con solo pocas dosis”, insistió la especialista.

Los adolescentes opinan:

“Las drogas son sustancias peligrosas y lo sabemos gracias a nuestros profesores, familiares y personal de la Salud que viene a la escuela a hablar sobre el tema. Hasta la Educación Física la relacionamos porque los ejercicios físicos son de las formas más sanas de esparcimiento, sobre todo para adolescentes y jóvenes. Ya sabemos los principales consecuencias de las adicciones y tratamos de debatir también en nuestros grupos de compañeros y amigos para evitar que alguno se deje llevar”. Jimena Uriarte Pérez, octavo grado.

“Nuestros profesores tratan de enseñarnos no solo las materias esenciales, sino para la vida. Somos adolescentes, estamos en la edad en que necesitamos o queremos experimentar, pero tenemos que estar conscientes de lo bueno y lo malo para no confundirnos y perjudicar nuestra salud. No conozco a nadie que haya consumido drogas, pero todos estamos expuestos de una forma u otra. Lo más importante es no dejarnos llevar, estar claros del daño posible”. Elena Saborido Betancourt, octavo grado.

Estas actividades dan seguimiento al reciente Ejercicio Estratégico para el fortalecimiento de las medidas preventivas y de control para evitar el consumo de drogas, psicotrópicos y sustancias de efectos similares, de acuerdo con el “Programa Educativo dirigido a la prevención del consumo de drogas en el Sistema Nacional de Educación”, amparado por la Resolución Ministerial 15/2019 del Ministerio de Educación.

