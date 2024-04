Tamarindo, coraza contra enfermedades autoinmunes

Compartir en

De chiquillos, aquellas torticas que vendía el gago Gilberto en mi pueblo natal Manacas le llamábamos “muequitas”. Tal epíteto estaba más que justificado, pues solo había que contemplar el rostro de quien paladeara una de esas golosinas hechas de pulpa de tamarindo para apreciar la torsión del semblante.

Sin embargo, la mueca bien valía la pena, ya que estábamos en presencia de una fruta que a pesar de su agrio sabor, ayuda a regular el azúcar en sangre y previene la presión arterial, entre otras buenas cualidades, tanto gastronómicas como medicinales.

Valladar vs enfermedades





El tamarindo es una fruta tropical que ha ganado popularidad en el arte culinario de diversos países, y destaca especialmente en México, donde deviene materia prima para la elaboración de múltiples productos de consumo, incluso se recomienda la pulpa para aderezar carnes, en sustitución de otros ácidos como el limón o la naranja agria.

Luego, su sabor agridulce lo ha convertido en un ingrediente popular en la gastronomía mexicana, pero sus beneficios para la salud lo distinguen como superalimento que vale la pena conocer, toda vez que alberga una riqueza de nutrientes que favorecen la salud del organismo, además de poseer propiedades medicinales que son poco conocidas por muchos.

De acuerdo con un artículo publicado en el sitio web cronista.com, los resultados en una investigación realizada por la Cleveland Clinic, el consumo del Tamarindus indica, por su nombre científico, aporta diversos beneficios para la salud. Entre ellos está la protección contra enfermedades autoinmunes, dados los antioxidantes presentes, especialmente el betacaroteno, que son elementos claves para combatir el daño celular relacionado con el envejecimiento y diversas enfermedades autoinmunes.

Además, agrega la publicación, la investigación hecha por la Cleveland Clinic resalta la alta concentración de magnesio presente en el tamarindo, indicando que una porción de esta fruta proporciona más del 25% de la ingesta diaria recomendada. A saber, el magnesio juega un papel fundamental en el control de la presión arterial en adultos mayores.

En tanto, gracias a su contenido de potasio, flavonoides y polifenoles, la pulpa exhibe propiedades antiinflamatorias que pueden ser útiles para disminuir la inflamación relacionada con lesiones y enfermedades crónicas.

De acuerdo con los especialistas de la institución científica de referencia, las semillas de tamarindo podrían desempeñar una función en el manejo y tratamiento de la obesidad. Los inhibidores de la tripsina presentes en él, afirman, pueden afectar a las hormonas asociadas con el apetito y la sensación de saciedad.

Por otro lado, argumentan que, a pesar de que tiene un contenido de azúcar relativamente elevado, el bajo índice glucémico de la fruta ayuda a prevenir picos de glucosa en la sangre. Los expertos recomiendan un consumo moderado, preferiblemente de media taza de esa pasta.

Otra de la bibliografía consultada señalan que el jugo de tamarindo es ideal para pacientes con problemas diuréticos, pues facilita la eliminación de orina. También, se recomienda que las personas con enfermedades renales lo consuman.

No obstante, a pesar de ser un alimento ampliamente consumido y los cuantiosos beneficios, es crucial tener en cuenta ciertas contraindicaciones para evitar posibles efectos secundarios no deseados. Entonces, no se recomienda ingerir el Tamarindus indica junto con medicamentos anticoagulantes, ya que esto podría aumentar la reducción de la presión arterial. Además, se aconseja evitar su empleo durante tratamientos para la diabetes, comoquiera que podría provocar hipoglucemia.

