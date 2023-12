Seductora escasez

Compartir en

La miseria es exótica. Lo sabía de antemano el turista que, apenas aterrizó en la entrada del Bulevar de San Fernando, de la ciudad de Cienfuegos, enfiló su cámara fotográfica hacia el desierto del mercado Cartoqui para llevarse consigo una prueba irrefutable de la crisis que vivimos los cubanos.

Con él viajó, a otro paraje del mundo, no únicamente el vergonzoso retrato de vidrieras y exhibidores casi vacíos; sino, además, la revelación extrema de nuestra limitada capacidad productiva, al punto de solo disponer de escasos paquetes de galletas para vender a los ciudadanos.

Podría afirmarse que la captura del curioso extranjero fue hecha a imagen y semejanza de la publicada en este periódico a inicios del actual año, cuando expusimos la situación precaria de similares establecimientos del comercio minorista, localizados en el Centro Histórico Urbano, de la Perla del Sur. Creímos entonces —¡tamaña ingenuidad!— que, al paso del tiempo, cambiaría; nunca pensamos que a peor.

Las ofertas de Cartoqui, La Yarda y La Princesa, las tres unidades de la red Ideal, vienen a ser, al día de hoy, una expresión barroca de las carencias en Cuba. Así como expenden vino seco con talco para pies, el cliente, con algo de fortuna, encuentra también fideos, detergente líquido y en polvo, bolsas con jugo de limón, paquetes de pelly, cremita de leche, antibacterial… No más que esta pírrica línea.

Ahora nos embarga cierta nostalgia por los condimentos, el dulce de guayaba y el “imperio del maní” que, a comienzos de 2023, al menos lucían mejor en los mostradores y denotaban que el comercio minorista de Cienfuegos aún no había perdido la razón. Llegarse, por ejemplo, a La Yarda —mercado aledaño al Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba y al Hotel Meliá San Carlos—, genera soberbia: dos jóvenes dependientes para vender “galletitas importadas” en un espacio inmenso, desolado, triste, penoso.

De ningún modo deberíamos voltear la cara a tales asuntos, más si nos tocan de cerca. Cualquier timbiriche particular, emplazado en menos de un metro cuadrado, supera con creces, en número y variedad de productos, lo que actualmente comercializan los referidos establecimientos, poseedores de una ubicación e infraestructura envidiables que, de por sí, entraña beneficios. Pero esto, lo dijimos once meses atrás, no obra por arte de magia; exige mayores niveles de gestión, visión empresarial, mentalidad de negocio, ganas de que la gente no solo se alimente con galletas. Pululan en esta ciudad mipymes privadas con tanta abundancia de víveres, que conducen a preguntarnos por qué las entidades estatales ni siquiera pueden equipararlas.

El bloqueo estadounidense y sus medidas asfixiantes golpean a todos, incluso a los emprendedores. Sin embargo, el sector mayorista y minorista del comercio en el país cuenta con un sistema organizado de ministerio, empresas, almacenes, unidades empresariales de base, tiendas, bodegas y mercados, con miles de personas empleadas. ¿Será que son muchas para surtir los estantes?

Regodearse en el cumplimiento de los planes económicos, los ingresos por ventas y otros indicadores que, habitualmente, suelen empuñar los funcionarios para ocultar las ineficiencias o la realidad cuesta abajo que nos sofoca, poco ayuda a salir de los baches, más cuando conocemos que son cifras derivadas del contexto inflacionario. Semejante lisonja conlleva al acomodamiento detrás de los burós, mientras la zozobra se apodera día a día de familias que, a la hora de la cena, no saben qué poner en el plato. La escasez embriaga y sus fotos terminan siendo icónicas.

