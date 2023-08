Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 32 segundos

El expresidente de Francia Nicolás Sarkozy afirma que Ucrania no debería ser miembro de la Unión Europea (UE) y que la península de Crimea pertenece a Rusia.

En una entrevista concedida la noche del miércoles al periódico local Le Figaro, Sarkozy enfatizó que la tarea de Ucrania es actuar como un puente entre la Unión Europea y Rusia, por lo que debe seguir siendo un país neutral.

En este contexto, reveló que Bruselas está haciendo falsas promesas a Ucrania que nunca se cumplirá al hablar de su adhesión al bloque comunitario.

“Hay que entender cuál es la tarea de Ucrania. ¿Para formar parte de la Unión Europea? No lo creo. No solo porque no está listo [para unirse al bloque] y no puede cumplir con los requisitos del ingreso, sino porque debe permanecer neutral. No entiendo por qué se considera ofensiva esta neutralidad, mientras puede recibir garantías de seguridad internacionales confiables”, adujo.

El político galo precisó que Ucrania deber ser coherente y sobre todo realista, ya que es el vínculo entre Occidente y Oriente y debe seguir siéndolo.

Recordó que, durante su presidencia, él y la entonces canciller alemana Angela Merkel no apoyaron el ingreso de Ucrania y Georgia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a pesar de la fuerte presión de Estados Unidos, porque sabían que ese tema era La línea roja de Rusia.

Sarkozy descartó también la idea de que la salida del poder del presidente ruso Vladímir Putin cambiaría algo, y reconoció que la península de Crimea fue y es parte del territorio de Rusia: “Por lo tanto, hablar de su regreso a Ucrania es una ilusión”, aseveró.

Sin embargo, sugirió que la celebración de un referéndum, bajo la supervisión de la comunidad internacional en Crimea, es algo necesario para confirmar la situación actual de esta zona.

La ofensiva para retomar Crimea forma parte del contraataque que inició Kiev a principios de junio. Sin embargo, esta operación hasta ahora solo ha logrado pequeños avances contra las bien atrincheradas fuerzas rusas que controlan más de la sexta parte del territorio ucraniano.

Rusia, que considera Crimea una gran línea roja, ha repelido muchos ataques con drones lanzados en los últimos meses contra esta zona y ha advertido que tiene todas las opciones sobre la mesa, si Kiev intenta amenazar la existencia del Estado ruso, del cual la península es parte por voluntad de sus habitantes expresada en las urnas en 2014.