Rusia señala inconsistencias en acusaciones de Polonia sobre supuesta violación de su espacio aéreo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó este miércoles las acusaciones de Polonia sobre una supuesta violación de su espacio aéreo por drones rusos. La cancillería se basó en una declaración del Ministerio de Defensa de su país, que afirma que el alcance máximo de los drones utilizados en ataques recientes en Ucrania es de 700 kilómetros, lo que hace que sea imposible que dichos drones hayan entrado en territorio polaco.

La cancillería calificó las acusaciones de “mitos” y ha sugerido que se están utilizando para agravar la situación en torno al conflicto en Ucrania. Además, señaló que, en la reunión del Consejo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el secretario general de la alianza, Mark Rutte, no pudo presentar pruebas que respaldaran las acusaciones de Polonia.

A pesar de considerar que las acusaciones de Varsovia, capital polaca, son inconsistentes, el Ministerio de Defensa ruso expresó su disposición a dialogar con el Ministerio de Defensa de Polonia para esclarecer lo sucedido. Asimismo, la cancillería rusa también está dispuesta a colaborar en esta labor.

Por su parte, Lituania, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Kestutis Budrys, ha cuestionado si la presunta entrada de los drones en el espacio aéreo polaco fue intencional. No obstante, enfatizó que Rusia es responsable de evitar que sus vehículos aéreos no tripulados ingresen a territorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que los líderes occidentales a menudo responsabilizan a Rusia de provocaciones sin presentar pruebas.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró la noche del pasado martes 9 de septiembre que presuntamente se detectaron 19 drones en su espacio aéreo, afirmando que la mayoría de estos drones provenían de Belarús y atribuyó la responsabilidad de este incidente a Rusia. Además, las autoridades locales de Polonia informaron sobre el hallazgo de siete drones y posibles restos de un misil en diferentes puntos del país.

