Retos del trabajo político-ideológico en las comunidades de Cienfuegos

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Misleyde Valladares González*

En la intersección entre la realidad cotidiana y la construcción del proyecto socialista se erige una de las misiones más complejas y estratégicas para el Partido Comunista de Cuba (PCC) en la actualidad: el trabajo político-ideológico en las comunidades.

En la provincia de Cienfuegos, como en el resto del país, este quehacer enfrenta un escenario marcado por la profundización de la crisis económica global, las limitaciones propias del bloqueo estadounidense y una guerra cultural sin precedentes que busca fracturar la unidad del pueblo desde los cimientos mismos de la sociedad.

Un reciente estudio (Valladares González, 2026), radicado en nuestra provincia, ha puesto sobre la mesa un diagnóstico necesario sobre cómo se desarrolla esta labor en los barrios cienfuegueros. Las conclusiones de esta investigación no solo confirman la existencia de obstáculos estructurales y subjetivos, sino que también abren una ventana a la reflexión sobre la efectividad de las concepciones actuales y la articulación de los actores comunitarios.

El PCC ha sido claro en sus orientaciones: el trabajo político-ideológico no puede ser una actividad aislada, un apéndice burocrático o una mera repetición de consignas. Las resoluciones derivadas de los últimos congresos, en particular los Lineamientos de la Política Económica y Social, y los documentos de la VIII Conferencia del Partido, insisten en un enfoque sistémico, preventivo y participativo. Se concibe como un proceso dirigido a formar valores, fortalecer la identidad nacional y defender la soberanía, pero que debe desarrollarse en y con la comunidad, atendiendo a sus particularidades.

Sin embargo, el estudio al que hacemos referencia evidencia una brecha entre esta concepción estratégica y su materialización en los barrios cienfuegueros. La investigación subraya que, en muchos casos, las acciones político-ideológicas continúan siendo eminentemente reactivas en lugar de constituir un proceso continuo de diálogo y construcción colectiva. La complejidad de la situación del país, con un déficit de recursos que impacta en la alimentación, el transporte y la vivienda, tensa este escenario, haciendo que el discurso ideológico enfrente el filtro implacable de la inmediatez.

Uno de los aspectos más desafiantes que afronta este trabajo es la denominada guerra cultural. Ya no se trata únicamente de la agresión política explícita desde el exterior, sino de una sutileza perversa que busca naturalizar el individualismo, el consumismo y la desmovilización social como únicas vías de escape a las dificultades. Las redes sociales, las plataformas digitales y ciertos códigos estéticos se convierten en trincheras donde se disputa la subjetividad de los jóvenes, pero también de los adultos.

En Cienfuegos, esta batalla adquiere rostros concretos. El estudio analizado señala cómo la desinformación y la manipulación emocional calan en comunidades donde la percepción de estancamiento puede generar descontento. Frente a esto, el trabajo político-ideológico tradicional, basado en la exposición frontal de argumentos, resulta insuficiente si no se acompaña de una estrategia comunicativa moderna, empática y capaz de operar en los mismos espacios digitales donde se libra la contienda.

La comunidad es un entramado de actores. Allí convergen el delegado del Poder Popular, el presidente del Consejo Popular, los núcleos zonales del Partido y los comíté de base de la UJC, las organizaciones de masas (CDR, FMC, ACRC, ANAP), las instituciones educativas, culturales y de salud, así como los líderes informales y religiosos. La efectividad del trabajo político-ideológico depende, en gran medida, de la sincronización de todos ellos.

La tesis en cuestión revela que uno de los retos principales en las comunidades cienfuegueras es la fragmentación. Se constata una tendencia a la actuación por separado, con poca integración de los esfuerzos. Mientras los factores políticos realizan sus análisis, los cuadros de la cultura desarrollan actividades que no siempre dialogan con las necesidades ideológicas del contexto, y las organizaciones de masas enfrentan dificultades para relevar sus cuadros y renovar sus métodos.

El rol del Partido, como fuerza dirigente superior, es aquí el de catalizador. Las orientaciones actuales subrayan la necesidad de que el núcleo zonal no sea solo un ente fiscalizador, sino un facilitador que promueva la cohesión. El desafío es pasar de una lógica de “coordinación” a una de “integración orgánica”, donde cada actor reconozca que su gestión específica (cultural, educativa, productiva) es, en sí misma, un acto político-ideológico.

Otro de los hallazgos críticos que emanan del análisis se refiere al lugar que ocupa la comunidad en este proceso. Históricamente, ha existido una tendencia a concebir al barrio como el “objeto” del trabajo político, un receptor pasivo de orientaciones. Sin embargo, los nuevos retos exigen reconocer a la comunidad como “sujeto” activo de su propio desarrollo.

La guerra cultural busca precisamente crear dependencia y desmovilización. Por ello, fomentar la participación real, el control popular y la gestión colectiva de las soluciones (desde la producción de alimentos en patios y huertos hasta el embellecimiento de espacios públicos) se convierte en un pilar ideológico fundamental. Cuando las personas son protagonistas de sus logros, se construyen barreras mucho más sólidas contra la desesperanza.

En este sentido, la experiencia de Cienfuegos, con su tradición de proyectos comunitarios o las iniciativas de desarrollo local, ofrece un campo fértil. El reto está en sistematizar esas experiencias, dotarlas de sostenibilidad y hacer que su enfoque de trabajo (basado en el diálogo y el respeto a las identidades locales) se convierta en el método rector del sistema político en los barrios.

El desarrollo del trabajo político ideológico en las comunidades cienfuegueras en el contexto actual exige una nueva síntesis. No se trata de inventar nuevas recetas, sino de actualizar los métodos a partir de los principios históricos del Partido. La complejidad de la situación del país obliga a:

Profundizar en el diagnóstico. No basta con conocer las carencias materiales; es necesario cartografiar las percepciones, los liderazgos emergentes y los espacios de influencia cultural. Formar a los cuadros en comunicación. Los líderes comunitarios y políticos deben estar preparados para dialogar en entornos de alta polarización, utilizando un lenguaje que conecte con las nuevas generaciones sin renunciar a los principios. Articular la gestión con la ideología. La eficiencia en los servicios, la transparencia en la gestión y la solución a los planteamientos de la población son hoy los actos ideológicos más poderosos. Un barrio donde se resuelven los problemas con justicia es un barrio más resistente a la guerra cultural. Fomentar la participación juvenil. Los jóvenes no pueden ser solo destinatarios del trabajo ideológico; deben ser sus principales protagonistas. La incorporación de las nuevas tecnologías, el arte joven y los espacios de creación alternativos son vitales.

Como concluye la investigación que motiva estas líneas (Valladares González, 2026), el éxito del trabajo político-ideológico en el presente no se medirá solo por la cantidad de actividades realizadas, sino por la capacidad de tejer redes de significados compartidos que permitan a la comunidad cienfueguera entender, desde su experiencia cotidiana, la necesidad de defender un proyecto de nación que se construye con sacrificios, pero también con esperanza y participación activa.

En Cienfuegos, la trinchera está en cada barrio, en cada conversación y en cada obra colectiva. El desafío está planteado: convertir la complejidad en oportunidad para un trabajo más cercano, más humano y más revolucionario.

*El artículo forma parte de su Maestría en Estudios Sociopolíticos, en la Facultad del Partido Alejandro Nápoles León, de Cienfuegos.

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