Ministro de Energía y Minas actualiza situación de la generación en Cuba

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 7 segundos

Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, actualizó ahora en la red social X sobre el estado del Sistema Electroenergético Nacional.

Informó en su post que se encuentra en línea la Unidad 3 de la Central Termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes, mientras Energás Varadero y Boca de Jaruco, junto a la hidroeléctrica Hanabanilla, están generando energía.

Precisó además que la Unidad 1 de la CTE Santa Cruz se encuentra en proceso de arranque y que se crean las condiciones para que la CTE Antonio Guiteras pueda recibir energía.

Señaló que funcionan microsistemas eléctricos en todas las provincias, lo que contribuye a sostener la cobertura y estabilidad del servicio.

El Sistema Electroenergético Nacional sufrió una caída desde la tarde del sábado y desde entonces se aplican los protocolos para su restablecimiento, según aseguraron autoridades del sector por todos sus canales oficiales.

12:46 – Minem: Guiteras y Céspedes 4 con calderas encendidas

El Ministerio de Energía y Minas informa que en estos momentos: Encendida caldera de la CTE Antonio Guiteras.

Encendida caldera de la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes. 12:29 – Circuitos con servicio en Cienfuegos se desconectan tras avería en subestación Hanabanilla La Empresa Eléctrica Cienfuegos informa que a las 8:20 am del día 22 de marzo se encontraba en Subsistema Santa Clara, Cienfuegos y Matanzas donde se estaba generando con la Hidroeléctrica Hanabanilla, Fuel de las provincias dichas, Céspedes 3 con 40 MW y los Energás Boca de Jaruco donde nuestra provincia se encontraba en este momento con 50 MW con servicio, en espera de la Unidad 3 de CTE Céspedes siguiera subiendo carga para continuar el cierre de los circuitos más afectados. “Debido a una avería que ocurrió en la sección de la Subestación La Moza a la Hidroeléctrica Hanabanilla ( 2 estructuras en el suelo) esto provocó el deterioro del subsistema provocando las desconexiones de los circuitos que tenían servicios. Se continúa trabajando en el restablecimiento del servicio en la medida que las condiciones del Subsistema lo permitan”.

Visitas: 1