Influyente diario israelí reconoce que Irán controla el ritmo de la guerra

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El diario israelí Haaretz consideró este domingo que la República Islámica de Irán controla el ritmo de la guerra y toma las iniciativas, mientras Estados Unidos y Tel Aviv se ven obligados a responder.

Además consideró que Donald Trump busca una salida a la guerra, mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por sus propios motivos, quiere mantenerla.

Según reseñó el diario, ya han comenzado a aparecer fisuras entre ambas partes, y la cuestión ahora gira en torno al momento en que se produjo el intercambio de acusaciones.

Por su parte, rotativo Israel Hayom informó que Estados Unidos enfrenta dificultades para desarrollar mecanismos capaces de romper el “bloqueo iraní” en el estrecho de Ormuz.

Trump se encuentra en una situación complicada con respecto al Estrecho, pues insistir en seguir adelante podría arrastrarlo a una guerra más larga de lo previsto, con el consiguiente daño económico significativo.

(Tomado de Al Mayadeen)

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