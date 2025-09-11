jueves, septiembre 11, 2025
Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Restablecen en Cuba Sistema Electroenergético Nacional

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó hoy que todas las provincias del país están conectadas al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Especialistas de la cartera precisaron que hasta el momento están disponibles más de mil 400 megawatts de generación.

Según el director adjunto de la Unión Eléctrica, Omar Ramírez, aunque ya el sistema retornó a su condición previa a la desconexión, “aún no es posible suplir la demanda total del país”.

Ramírez subrayó a la televisión nacional que gracias a la experiencia acumulada por situaciones similares, se consolidaron protocolos que permiten una respuesta más rápida para restablecer el servicio en todo el territorio nacional.

Detalló que para brindarle más robustez al sistema, se espera que en la tarde sincronice la central termoeléctrica Antonio Guiteras, sumándose a la unidad 6 de Mariel, ya conectada al SEN.

El Sistema Electroenergético Nacional de Cuba sufrió la víspera una caída total, tras una salida inesperada de la central Antonio Guiteras, el bloque térmico más eficiente del país caribeño.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

