Recuerdan a combatientes del 5 de Septiembre arrojados al mar por la dictadura de Batista en 1957

Cada año, como parte de las conmemoraciones por el levantamiento popular armado del 5 de Septiembre de 1957, se depositan ofrendas florales en honor a José Dionisio San Román y Alejandro González Brito, combatientes que participaron en el la gesta, quienes fueron cruelmente asesinados y arrojados al mar por los esbirros de la dictadura sangrienta proyanki de Fulgencio Batista.

Participaron en el homenaje Lázara Suárez Argudín, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba; Lázaro Alejandro Romero, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cienfuegos y Liset Castillo, directiva de la Asociación de Combatientes de la Revolución en la provincia, entre otros representantes de las organizaciones locales.

La ofrenda fue realizada por José Mora, combatiente que participó en los hechos del 5 de Septiembre. Él expresó que aquellos valientes “se merecen eso y mucho más; tanto González Brito como Dionisio San Román, a pesar de ser oficiales, nunca miraban a nadie por arriba del hombro.”

Los presentes demostraron, en la bahía de la Perla del Sur, que la sangre derramada no fue en vano. El recuerdo de aquellos que se sacrificaron por esta ciudad sigue vivo en las memorias de sus habitantes.

