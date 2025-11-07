viernes, noviembre 7, 2025
Reconocen en Cienfuegos la labor de los archiveros

Miguel Adrián Rodríguez Pérez
Con la presencia de Yarina Soto Herrera, delegada territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), y otros representantes de instituciones, el Palacio Ferrer acogió el acto provincial por el Día del Archivero Cubano, labor importante en la preservación del patrimonio documental y la identidad cultural.

Durante el encuentro, la Comisión Provincial de Memoria Histórica y el CITMA otorgaron un reconocimiento a varias entidades del territorio que, de manera destacada, han trabajado en la vital tarea de cuidar la memoria de esta región, ubicada al centro-sur de Cuba.

La delegada del CITMA, Yarina Soto Herrera, subrayó en sus palabras la importancia estratégica de esta labor.

La Comisión Provincial de Memoria Histórica y el CITMA otorgaron un reconocimiento a varias entidades del territorio./ Foto: Del autor

“Para alcanzar los objetivos de las organizaciones, es vital implementar un sistema institucional de Gestión Documental y Archivos que asegure la integridad, accesibilidad y transparencia de los documentos”, afirmó.

Soto Herrera enfatizó la relevancia de la función de los hombres y mujeres que, con su quehacer, garantizan esta noble misión.

La celebración del 3 de noviembre coincide con el nombramiento de Joaquín Llaverías Martínez como director del Archivo Nacional de Cuba. Considerado el padre de la archivística en el país.

Llaverías, quien fuera también Capitán del Ejército Libertador, dedicó 58 años de su vida a la conservación, tratamiento y difusión de los fondos documentales de la nación, permaneciendo al frente de la institución durante 35 años.

El coro Cantores de Cienfuegos amenizó la jornada de homenaje al Día del Archivero Cubano./ Foto: Del autor

