Putin ratifica acuerdo estratégico de Rusia con Venezuela

El presidente de Rusia ha ratificado el acuerdo de asociación estratégica y cooperación con Venezuela que incluye ámbitos diversos, como seguridad y defensa.

El mandatario ruso, Vladímir Putin, ha firmado este lunes un decreto que oficializa el pacto, alcanzado en mayo junto a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, durante la visita del líder latinoamericano a Moscú con motivo del 80.º aniversario del Día de la Victoria.

El documento destaca la voluntad de ambas naciones de fortalecer la cooperación multifacética y mutuamente beneficiosa, ampliando la asociación en los campos del comercio, la economía, las inversiones, la ciencia, la tecnología y la cultura.

Entre los objetivos del acuerdo figuran la creación de mecanismos financieros propios para facilitar el intercambio y la inversión, la ejecución de proyectos conjuntos en sectores estratégicos como el petróleo, el gas y la minería, y la coordinación energética en plataformas como la OPEP y el Foro de Países Exportadores de Gas.

Asimismo, el pacto incluye la cooperación técnico-militar orientada a reforzar la capacidad defensiva y garantizar la seguridad de ambos Estados frente a las amenazas externas.

Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Venezuela, iniciadas el 14 de marzo de 1945, alcanzaron un primer hito en 1976 con la visita del entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez a la antigua Unión Soviética. Sin embargo, fue bajo el mandato del presidente venezolano, Hugo Chávez, cuando la cooperación bilateral alcanzó, en palabras del canciller Serguéi Lavrov, “un nivel cualitativamente nuevo”.

Desde 2019, Rusia y Venezuela han firmado más de 350 acuerdos y han realizado 18 comisiones mixtas; cifras que el nuevo tratado aspira a superar.