Protesta y tractoradas en España por Acuerdo UE-Mercosur

La inminente firma este sábado del Acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, provocó hoy una ola de protestas en España de los agricultores que rechazan competir en desigualdad.

La oposición al arreglo que se rubricará en Asunción, Paraguay, ha sido expresado de forma sistemática en los últimos meses, pero ahora adquiere ribetes mayores, con la suma de los sindicatos que representan al sector agrícola en España.

Hoy, más de 200 tractores y cientos de ganaderos de todos los puntos de la región de Asturias, norte del país, provocaron un enorme en embrollo en el centro de la ciudad-capital, Oviedo, habitualmente una urbe tranquila, con mucho apego a la cultura.

La Plaza de España es el epicentro de la protesta, que al igual que en otras zonas del país, amenaza con seguir este sábado.

Lejos de aquí, en Asunción, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el mandatario paraguayo, Santiago Peña, como anfitrión, y sus homólogos de Argentina, Javier Milei; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia, Rodrigo Paz, encabezarán la ceremonia.

Brasil, otro protagonista principal, estará representado por su canciller, pero este viernes el mandatario Luiz Inacio Lula da Silva se entrevistará con Von der Leyen en Río de Janeiro.

Según los expertos, el tratado reducirá o eliminará de forma paulatina los aranceles sobre alrededor del 90 por ciento de las exportaciones entre la UE y el Mercosur.

La UE tendrá un gran beneficio en la industria, pero será el Mercosur el de mayores ventajas en la agricultura, lo que explica el enfado del sector.

Durante las manifestaciones en Oviedo, la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, fue objeto de ofensas de subido tono, a quien acusaron de ‘faltar al respeto a todo el sector ganadero’.

Dirigentes gremiales indicaron que los partidos políticos deben ser los que impidan este acuerdo que ‘en nada beneficia a Asturias’.

Asturias es una región famosa en España por su industria láctea, con una destacada producción de quesos, además de frutos, carnes, legumbres, su emblemática faba, base de las fabadas y sidras.

Los agricultores pidieron a los socialistas del PSOE y a los conservadores del Partido Popular (PP), que cierren filas en el Parlamento Europeo para no dejar progresar el Acuerdo UE-Mercosur.

