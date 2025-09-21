Prorrogan beneficio arancelario a importación de productos

Compartir en

Hasta el 31 de enero de 2026 se prorrogó el beneficio arancelario a la importación, sin carácter comercial y por personas naturales, de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos y plantas eléctricas.

⁷Así lo recoge la Gaceta Oficial No. 59 Extraordinaria, de 19 de septiembre de 2025, al publicar las resoluciones 286 y 287, del Ministro de Finanzas y Precios (MFP), que subrayan la necesidad de extender la medida aplicada desde el 25 de abril y cuyo plazo era hasta el 30 del actual mes.

Tales normativas se refieren al no pago del impuesto aduanero a la importación sin carácter comercial de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos, por la vía de pasajeros como equipaje acompañado, sin límite de valor de importación, así como de las plantas eléctricas, respectivamente.

Se mantienen las condiciones que dieron origen a la aplicación de estas medidas, las cuales continúan siendo una alternativa para la obtención de productos de primera necesidad deficitarios en el país, en tanto persisten los altos déficit de energía no obstante los esfuerzos del Estado en la recuperación del sistema electroenergético.

La web del MFP señala que la decisión se complementa con las resoluciones del Ministro de Salud Pública, referidas a autorizar excepcionalmente, sin carácter comercial, exento del pago del impuesto aduanero y de forma temporal hasta el 31 de enero de 2026, la importación de envases originales de medicamentos e insumos médicos.

También, del Jefe de la Aduana General de la República en lo relativo a las Reglas para las importaciones no comerciales, que realizan las personas naturales, a los productos que clasifiquen como alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos importados sin fin comercial.

Se ratifica que tales artículos, como parte del equipaje del pasajero, así como los envíos, se presentarán ante la Aduana en bultos separados del resto de los productos, para la aplicación de los beneficios establecidos en las normas jurídicas aprobadas.

En la implementación de esta medida temporal se han identificado personas que utilizan con fines de lucro los beneficios establecidos, y no para satisfacer consumos personales y familiares.

La Aduana General de la República continuará reforzando las acciones de control, para contribuir a que no se desvirtúe el objetivo con el que se adopta la extensión de este beneficio, según la web del MFP.

