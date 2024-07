Primer ministro evalúa implementación de las medidas para corregir distorsiones y reimpulsar la economía

Compartir en

Al evaluar la implementación de las proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2024, el primer ministro Manuel Marrero Cruz recordó que en diciembre pasado se explicaron “las causas externas e internas que inciden en este comportamiento e inciden en el avance del socialismo en las condiciones actuales”.

Entre las causas internas, señaló “las insuficiencias propias”, y agregó que la principal causa externa es y seguirá siendo el bloqueo recrudecido. “Esta política genocida se mantuvo inalterable en el primer semestre, afectando sobre todo en el sector de las finanzas y el comercio”, dijo.

Marrero Cruz afirmó que la lenta recuperación de la economía pospandemia ha influido en el aumento de precios de las materias primas. “Estamos en economía de guerra y pretendemos procurar el autoabastecimiento, garantizar la producción de alimentos. También se aprecia una elevada inflación con un incremento sostenido de los precios”, apuntó.

Paralelamente, la limitación de los ingresos externos hace que estos no sean suficientes para satisfacer las necesidades de la economía. “Trabajamos en las proyecciones del Gobierno para reducir distorsiones y reimpulsar la economía”, dijo el primer ministro y recordó que se implementó un sistema de trabajo para estas proyecciones, con propuestas aprobadas en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y en el Partido.

“Todos los meses rendimos una información al Consejo de Estado sobre la marcha del proceso. Se inició luego de nuestra presentación en diciembre un proceso político orientado por el Partido, con la discusión de los discursos de Fidel, de Díaz-Canel. Hay que identificar desde cada puesto de trabajo las tendencias negativas, para revertir la situación en favor del bienestar del pueblo”, sostuvo.

Marrero Cruz informó que se han emitido varias orientaciones a jefes de organismos y gobernadores. “La implementación de las proyecciones de gobierno nos corresponde a todos”, dijo, y precisó que se han ejecutado varias acciones con la participación de los organismos, a lo que se ha sumado la implementación de los lineamientos actualizados, con lo que fueron definidos ocho objetivos.

Entre estos están el programa de estabilización macroeconómica, el desarrollo del sistema empresarial, la transformación del funcionamiento de la economía, las políticas sociales y el enfrentamiento a la corrupción, el delito y las ilegalidades.

Informó que el plan de acciones del gobierno abarca 100 proyecciones, de las que 43 fueron aprobadas y 15, implementadas.

No obstante, la implementación de varias de las proyecciones aprobadas fue pospuesta hasta tanto las condiciones lo permitan. Entre ellas, se incluyen la nueva tarifa para el abasto de agua no metrada, la actualización de los precios mayoristas de los combustibles, las nuevas tarifas en la transportación de pasajeros y las del gas licuado.

“En todos los casos, no se ha podido avanzar a la velocidad que quisiéramos”, reconoció Marrero Cruz y subrayó la decisión de mantener el principio de no implementar nada hasta que las condiciones no estén creadas en los organismos globales.

A continuación, señaló la necesidad de financiamiento para acometer algunas de estas medidas. “Hemos dado prioridad a propuestas que tributen al programa de estabilización macroeconómica del país, ese es el principal objetivo para garantizar el crecimiento económico. Es fundamental para implementar otros objetivos”, dijo el primer ministro a los diputados.

Como parte de las acciones para avanzar en el programa de estabilización macroeconómica, se eliminó la exención de pago de impuestos por seis meses a los TCP que se reconvirtieron en mipymes o CNA, y de hasta un año a los actores no estatales de nueva creación. Se aplicó el 10% sobre las ventas de las personas naturales y jurídicas que comercializan productos agropecuarios.

Por esos conceptos, se han recaudado 10 095 millones de pesos, cifra que duplica lo planificado y supera en 8 000 millones de pesos lo captado en igual periodo del 2023.

En cuanto a la tasa de cambio para el cálculo de aranceles en importaciones de las FGNE, se reconoció la tasa de 1 USD x 120 CUP. Según Marrero Cruz, se han recaudado 3 400 millones de pesos más y para el 2025 se prevé recaudar 9 925 millones de pesos por la eliminación de beneficios fiscales.

Uno de los principios en los que se trabaja −continuó el primer ministro−, es avanzar en el tránsito del subsidio a personas y no a productos.

Recordó, además, que se actualizaron los precios minoristas de los combustibles y se han recaudado 4 860 millones de pesos. Se estableció una red de 47 servicentros para la venta de combustible en divisas, con lo cual se han captado 13 200 000 dólares.

Otra de las acciones fue descentralizar hacia los Gobiernos territoriales la facultad de aprobar los precios de los productos de la medicina natural y tradicional. Por este concepto, se reducen 713 millones de pesos del presupuesto, a partir de la eliminación del subsidio desde el mes de mayo.

También se aplicaron nuevos precios a cigarros y tabacos, recaudándose 1 728 millones de pesos, y se extendió hasta septiembre la prórroga de las exenciones arancelarias a la importación de medicamentos, alimentos y aseo por personas naturales.

