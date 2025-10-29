miércoles, octubre 29, 2025
Pese a presiones, el mundo con Cuba contra el bloqueo (+Fotos)

Prensa Latina 0 comentarios , ,
Cuba logró hoy una nueva victoria en la Asamblea General de la ONU tras obtener 165 votos a favor de la resolución que pide el fin del bloqueo de Estados Unidos a la isla.

pese-a-presiones-el-mundo-con-cuba-contra-el-bloqueo/ Una votación que en medio de la brutal campaña de presión de Estados Unidos previo a este ejercicio que se realiza cada año desde 1992, la comunidad internacional volvió a pronunciarse en contra de un cerco económico, comercial y financiero que dura más de seis décadas y que califica como el más largo de la historia contra país alguno.

pese-a-presiones-el-mundo-con-cuba-contra-el-bloqueo/

En esta oportunidad hubo siete votos en contra y 12 abstenciones.

(AMPLIACIÓN SEGUIRÁ)

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

