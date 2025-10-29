miércoles, octubre 29, 2025
Cuba evaluará públicamente daños del huracán Melissa en el oriente

Cuba evaluará hoy los daños del huracán Melissa tras su paso por el oriente del país en reunión que encabezará el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel, y que será trasmitida por televisión.

La primera reunión de evaluación de los daños, será transmitida por el espacio informativo Mesa Redonda, a las 17:30, hora local, desde el Palacio de la Revolución (sede del Gobierno), informó el sitio Presidencia de Cuba.

Durante el encuentro, el también primer secretario del Partido Comunista de la nación caribeña, establecerá contacto por videoconferencia con las autoridades de los territorios afectados.

El programa, que se trasmitirá en vivo y en directo, incluye pases a las provincias más afectadas y una actualización de la situación meteorológica del país y de las medidas que se pondrán en marcha para iniciar la recuperación, preció la fuente.

El huracán Melissa inició su salida del territorio cubano por el municipio de Banes, en la provincia de Holguín, tras atravesar la región oriental y debilitarse a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, informó hoy el Instituto de Meteorología.

Imágenes divulgadas por la televisión cubana y redes sociales indican afectaciones a la infraestructura, viviendas, servicios básicos y sectores productivos, especialmente en Santiago de Cuba y Holguín, donde las inundaciones severas y la caída de árboles han obstaculizado las comunicaciones y el tránsito. Hasta el momento, no se reportan pérdidas de vidas humanas.

Melissa alcanzó este martes su máxima intensidad en aguas del Atlántico norte, con vientos sostenidos de hasta 295 km/h y una presión central de 892 hPa, convirtiéndose en el tercer huracán más intenso registrado en la cuenca atlántica, según registros históricos.

