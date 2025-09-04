Perlavisión, el canal de los cienfuegueros

Compartir en

Por: Elizabeth Gradaille Ramas y María Antonieta Rubio Gradaille

La televisión cumple con funciones esenciales como informar, educar y ofrecer a la población cultura. En este sentido el Telecentro Perlavisión, de Cienfuegos, que arriba a su aniversario 25, se dedica a difundir la identidad local, a fortalecer los valores y el sentido de pertenencia de los cienfuegueros. Perlavisión logra cumplir con su propósito a través de la divulgación de la actividad política, social, económica y artística de la provincia.

Entre las prioridades del canal destacan, en sus diferentes programas, la socialización de oficios, debates, anécdotas de mujeres y hombres del pueblo, música, espacios infantiles, juveniles y de historia local. En cada emisión se genera un vínculo social y se favorece la conexión directa con la teleaudiencia.

La evolución de la televisión en Cienfuegos abarca lo urbano y rural, aspectos técnicos, de programación, una activa cobertura social en las comunidades, y la promoción de actividades artísticas locales. Su popularidad se ha visto fortalecida gracias al uso de plataformas digitales y redes sociales que facilitan la interacción en tiempo real entre realizadores y público. Estas herramientas constituyen además un medidor de intereses, necesidades y niveles satisfacción de los televidentes.

Las limitaciones de recursos y los obstáculos técnicos se superan gracias al compromiso, capacidad y creatividad del equipo de trabajo, así como a la coordinación, solidaridad y cohesión entre los profesionales más experimentados y la integración de los jóvenes.

Para preservar y promover la historia y el patrimonio cultural de Cienfuegos, el telecentro Perlavisión mantiene alianzas estratégicas con la dirección provincial de cultura, el INDER, universidades, centros hospitalarios y educacionales, así como diferentes asociaciones. Gracias a estas colaboraciones, la programación refleja cotidianamente el acontecer de la provincia, dando visibilidad a hechos y protagonistas de la vida cienfueguera.

El canal ante cada desafío que supera confirma su papel esencial en el desarrollo y la identidad de la provincia, consolidándose como una señal indispensable en la vida cotidiana de los cienfuegueros.

