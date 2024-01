Pasión martiana

Compartir en

Además de ser coterráneos, compartir el mismo tiempo y responsabilidades en la Asamblea Municipal del Poder Popular, los une la pasión por la historia y muy especialmente, por la vida y obra del más universal de los cubanos: José Martí.

Es así, como Lázaro Alejandro Romero Álvarez, joven educador, dirigente juvenil, diputado y ferviente martiano y Enrique Richard López, artista de las artes visuales, delegado de circunscripción y líder por naturaleza, también martiano raigal; cada uno desde importantes aristas llevan consigo e irradian a los demás la certeza de que el deber de un hombre está allí donde es más útil.

“La juventud ha de ir a lo que nace, a crear, a levantar (…)”

Reconoce, Lazarito, como es más conocido, que su inspiración para ser martiano es justamente la condición de pedagogo del Hombre de La Edad de Oro; por eso desde su condición de maestro tiene al ejemplo personal como el principal recurso para inculcar en las nuevas generaciones un Martí diferente, más allá de los libros.

No desdeña todo lo vivido durante su formación en la Escuela Pedagógica. “Allí me inculcaron el deseo de estudiar a Martí. Desde el Club martiano “La expedición” siempre estábamos pensando a lo grande, en aras de no solamente conocer la historia sino revivirla en sus sucesos y nos propusimos visitar muchos lugares históricos no de Cienfuegos sino de Cuba”.

Entonces recuerda a Santiago de Cuba y Birán, por solo mencionar dos sitios sagrados de la Patria. “Y en todos esos caminos también íbamos llevando la obra martiana en función de que los más jóvenes la conozcan desde su día a día”.

Quizás a muchos asombre que este muchacho sea actualmente el vicepresidente de la Filial Cienfuegos de la Sociedad Cultural José Martí (SCJM); sin embargo, él lo considera como un alto privilegio. “Eso demanda de mí, mucha responsabilidad”, dice y detalla algunas de las acciones acometidas, enfatizando en el recorrido por todos los municipios con el Grupo Ismaelillo, guiado por el profesor Gonzalo Bermúdez. “Son jóvenes también y a través de la música contribuyen a que se conozca un Martí que fue niño y joven, que se asemeja mucho a nosotros desde los valores, las buenas acciones, el sentir como revolucionario, como cubano, desde nuestra identidad; además de los sentimientos de humanismo y de sensibilizarse con los demás. Yo creo que ese es el Martí que los jóvenes deben llevar consigo”, afirma.

Lazarito es un convencido que, “desde la niñez se debe inculcar el amor por el Héroe Nacional no solo cuidando el busto que existe en cada institución educativa, sino animándolos a conocer cuánto hizo por los niños de Cuba y Latinoamérica”.

“Pero mientras haya obra qué hacer, un hombre entero no tiene derecho a reposar. Preste cada hombre, sin que nadie lo regañe, el servicio que lleve en sí.”

Afirma, sin temor a equivocarse que “la base de nuestra sociedad es martiana”. Ello es certeza de Enrique Richard López, quien es integrante de la SCJM y lidera el Club “Entre espinas, flores” en la demarcación de La Barrera, del municipio de Cienfuegos.

Sin regaños y con total entrega; tal y como preconiza quien decidió echar su suerte con los pobres de la tierra, Richard emprender una hermosa acción, en compañía de su esposa. “Estamos inmersos ahora en un trabajo de restauración de los bustos de Martí, lo cual acometeremos a lo largo del año. Ya restauramos el de la Escuela Julio Antonio Mella, el de la Primaria Pedro Suárez Oramas y el del Círculo Infantil Obreritos del Cemento”, dice con un brillo especial en la mirada.

Tal proceder no ha quedado ahí y ya ha recibido varias solicitudes de colaboración. “Lo veo muy bien, como señal de sentido de pertenencia y amor por nuestro Martí, para que los niños, adolescentes y jóvenes lo tengan siempre presente. Ya han sido convocadas los instructores de arte”, agrega.

Este incansable creador no cree en contratiempos y a pesar de los pesares, emprende su acción restauradora porque “es desde el corazón; no percibimos remuneración alguna por ello y lo hacemos con recursos propios”.

Fuertes asideros tiene el quehacer de Enrique Richard y ello se hace palpable en su demarcación de La Barrera. “tenemos un rincón martiano y el Proyecto Creciendo, el cual lidero, también se sustenta en la savia de El Maestro”

Nos revela que este 28 de enero realizó una feria sociocultural en la que tomaron parte los cuatro proyectos del consejo popular, la escuela primaria y los círculos infantiles; hubo espacio para una feria agropecuaria y el reconocimiento a quienes se han destacado en la comunidad. “Constituye un propósito cumplido la restauración de los bustos de José Martí de las escuelas de nuestro entorno”, asegura.

“Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud (…)”

“En tiempos como estos, cada día hay que acudir a Martí, por los valores que nos legó”, expresa convencido Enrique Richard y ahí está su quehacer diario para corroborarlo.

Cuenta que su hija pequeña en una ocasión se le soltó de las manos, al recogerla en el círculo infantil, y preocupado fue detrás de la pequeña. La encontró ante el busto del Apóstol, dándole un beso. “Esa acción me conmovió mucho; además de toda la pasión que el sistema educacional cubano nos inculca desde niños y por eso tengo como propósito no solo conocerlo yo, sino multiplicar su vida y obra con quienes me rodean”, afirma.

Lazarito concede muchísima importancia a la confrontación que se da en las redes sociales, “plataforma desde la que quieren hacernos ver un Martí diferente, cuyo pensamiento se descontextualiza; por eso, debemos tener los argumentos suficientes sobre quién fue y qué hizo Martí por nuestro país, como autor intelectual del Moncada como lo definió Fidel.

“Para beneplácito de la juventud nuestra, la provincia resultó seleccionada como sede nacional del aniversario 35 del Movimiento juvenil martiano; y ello reafirma que Martí sigue vivo, que en Cienfuegos está presente y que hay muchos jóvenes que lo llevan consigo no como una consigna sino como la obra de cada día.

“Por la Patria hay que darlo todo y hoy nos toca a los jóvenes dar el paso al frente por continuar la obra de la Revolución”, concluye y en sus palabras está la certeza martiana de que “es de jóvenes triunfar”.

