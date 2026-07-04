PAM en Cienfuegos: en busca de más avances (+Multimedia)

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El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), puesto en práctica en Cuba, se concreta a través de un plan de acción que abarca siete áreas de especial atención: el empoderamiento económico de la mujer, los medios de comunicación, la educación, la prevención y el trabajo social, el acceso a la toma de decisiones, la legislación y el derecho, la salud sexual y reproductiva, así como las estadísticas e investigaciones.

Con la promulgación del Decreto Presidencial No. 198/2021, publicado en la Gaceta Oficial el 8 de marzo de 2021, quedó aprobado el PAM, tiene como objetivo promover el avance de las mujeres y la igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad.

Por ello, el PAM incluye un plan de acción y 46 medidas que trabajan en las áreas claves. El programa está regido a nivel gubernamental por diferentes entidades y organizaciones sociales y de masas, que velan por su correcta implementación.

La multimedia presenta una selección de 49 entrevistas a destacadas cienfuegueras que cumplen diferentes roles dentro de la sociedad, una muestra de todo lo que se hace en pos del avance la mujer cubana, sobre todo en esta etapa de crisis económica. Periodistas, psicólogas, trabajadoras agrícolas, carboneras, operadoras de grúas, fresadoras, artesanas, innovadoras y fundadoras de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) aparecen en la compilación.

Descargue aquí:

Decreto Presidencial No. 198 quedó aprobado el PAM

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