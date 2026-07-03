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Siria está abierta a diálogo con el Hezbolá libanés

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El ministro sirio de Asuntos Exteriores, Asaad Al-Shaibani, afirmó hoy que su país está abierto a celebrar una reunión con el movimiento libanés Hezbolá, aunque aclaró que el tema no fue abordado durante sus conversaciones en Beirut.

Las declaraciones tuvieron lugar tras su encuentro con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.

“Si reunirnos con Hezbolá nos conviene, estamos abiertos a ello”, señaló Al-Shaibani, al negar que ese asunto formara parte de su reunión con Berri.

El jefe de la diplomacia siria subrayó que el objetivo principal de su visita consiste en impulsar mecanismos de cooperación conjunta que beneficien a Siria y Líbano.

El presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa, había declarado previamente en una entrevista con Al-Mashhad TV que Damasco está abierto al diálogo con diversas fuerzas libanesas, incluido Hezbolá, siempre que ello favorezca los intereses del Líbano y garantice los de Siria.

Al-Sharaa sostuvo que el papel de Damasco será positivo y estará determinado por los intereses comunes de ambos países.

Al-Shaibani llegó el jueves a Beirut en una visita oficial durante la cual sostuvo reuniones con altos responsables libaneses, en el marco de los esfuerzos por abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

Ambas partes buscan construir una asociación equilibrada, basada en el respeto a la soberanía, la coordinación diplomática y la cooperación económica en favor de la estabilidad regional.

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Prensa Latina

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