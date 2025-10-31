Octubre en el corazón

Compartir en

Por: Pedro Portuondo

Octubre, de triunfo y revés; /octubre, el décimo mes /de nuestro actual calendario. /Octubre de aniversario; /octubre de conmoción; /octubre de Rebelión /donde campanas doblaron. /Octubre donde sonaron /del clarín, notas gloriosas; /octubre de victoriosas /acciones que se libraron.

Octubre y el necesario

alegato de la razón;

en Camagüey legendario,

octubre y una gran traición.

Octubre y un sombrero alón

perdido en el mar bravío;

octubre y el desafío

de una crisis que hizo historia.

Octubre y en la memoria

falta Quebrada del Yuro;

octubre y el golpe duro

de esgrimistas derribados;

octubre, de huracanados

días, en el territorio.

¡Octubre eres tan notorio,

que nos dejas consternados!

