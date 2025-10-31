Octubre en el corazón
Tiempo de lectura aprox: 23 segundos
Por: Pedro Portuondo
Octubre, de triunfo y revés; /octubre, el décimo mes /de nuestro actual calendario. /Octubre de aniversario; /octubre de conmoción; /octubre de Rebelión /donde campanas doblaron. /Octubre donde sonaron /del clarín, notas gloriosas; /octubre de victoriosas /acciones que se libraron.
Octubre y el necesario
alegato de la razón;
en Camagüey legendario,
octubre y una gran traición.
Octubre y un sombrero alón
perdido en el mar bravío;
octubre y el desafío
de una crisis que hizo historia.
Octubre y en la memoria
falta Quebrada del Yuro;
octubre y el golpe duro
de esgrimistas derribados;
octubre, de huracanados
días, en el territorio.
¡Octubre eres tan notorio,
que nos dejas consternados!
Visitas: 0