5 de Septiembre obtiene premio en Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio

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El Periódico 5 de Septiembre fue reconocido hoy en el Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio, certamen en el cual Miguel Adrián Rodríguez Pérez obtuvo el premio en la categoría de información, según anunció esta mañana en conferencia de prensa, la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).



Más de 800 materiales periodísticos compitieron por los premios, en los cuales Sancti Spíritus se alzó con nueve lauros, para convertirse en la provincia más galardonada en este certamen que cada año convoca la organización.

Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC, recalcó una idea que ha venido destacando desde que, hace unos dos años, los medios espirituanos se enrolaron en el llamado “experimento” para modernizar la gestión de los medios cubanos: “Las multiplataformas escritas, radiales y televisivas de ese territorio están involucradas en un proceso que ya suma más de 35 multimedios del país —precisó—. Se le considera como la capital de la transformación”.

A continuación, 5 de Septiembre reproduce las actas de los jurados en cada uno de los apartados en concurso:

GANADORES DEL CONCURSO NACIONAL DE PERIODISMO 26 DE JULIO

Premios Especiales:

Tras evaluar los materiales presentados, el jurado decidió otorgar el Premio Especial por el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a la Serie Por aquí paso Fidel, del periodista Aroldo Garcia Fombellida Corresponsal de Radio Rebelde en Holguín. Conjunto de entrevistas y testimonios a mujeres y hombres sencillos, en los que se reseña el paso del Comandante en Jefe, por diversos lugares del país. Resalta el humanismo de esas historias cargadas de emociones inéditas. Médicos, maestros, campesinos, amas de casa, personas humildes hablan desde el valor que los cubanos le otorgan al líder.

Igualmente, el jurado decidió otorgar el Premio especial al Mejor Podcast a Los fantasmas del Sauto, del periódico Girón, de las periodistas Gissell Brito García y Beatriz Mendoza Triana, de Matanzas. Por desarrollar un tema que despierta la curiosidad en los oyentes, por los recursos sonoros empleados (efectos, transiciones), por la naturalidad de las periodistas al conducir el pódcast y por el valor de las fuentes seleccionadas.

ACTA DEL JURADO DE PRENSA ESCRITA Y AGENCIAS INFORMATIVAS

Información

Premio: El jurado decidió por unanimidad premiar la cobertura informativa sobre el incendio en el hospital provincial de Cienfuegos Gustavo Aldereguía, del periodista Miguel Adrian Rodríguez Pérez, del periódico 5 de septiembre. El seguimiento informativo destaca por la adecuada jerarquización de los valores noticias, entre los que sobresalen inmediatez, intencionalidad, humanidad, veracidad.

La cobertura presenta diversidad de fuentes que contribuyen a la integralidad del texto, en todas las fases evolutivas del hecho. Miguel Adrián es un joven periodista que muestra dominio de este género periodístico e integralidad para la realización de coberturas, al exhibir habilidades para la redacción de textos con imágenes y recursos multimediales.

Mención: Para la información Arquitectura enigmática en predios de otrora cafetal en Matanzas, de la periodista Yenli Lemus Domínguez, de la Corresponsalía de Matanzas de la Agencia Cubana de Noticias. Por constituir un producto comunicativo de interés cultural y patrimonial muy novedoso, que refleja el hallazgo de un conjunto de valor arqueológico inédito. La periodista construyó la narrativa a partir de la presentación de un científico en la oficina del Conservador de la Ciudad. https://www.acn.cu/…/arquitectura-enigmatica-en-predios…

Entrevista

Premio: El héroe de los héroes, de Gabino Manguela, periódico Trabajadores, por abordar un tema del perfil del periódico de una manera atractiva, directa y con un lenguaje que atrapa al lector desde la voz del propio entrevistado, un guajiro millonario en el corte de caña que es ejemplo de entrega y sacrificio en la actividad azucarera, que en su momento fue el primer rubro exportador del país. Desde la historia del machetero, nos acerca a un período de efervescencia de la Revolución, y nos lleva hasta la actualidad de una manera breve pero profunda, hilando desde el pensamiento del trabajador, con frases o metáforas que asemejan lecciones de vida. Con título sugerente el lector se ve obligado a buscar la historia, utiliza imágenes de la época en que era el rey de los cañaverales.

Menciones:

Flores sobre la herida, de Daniel Martínez, del periódico Trabajadores, un escrito repleto de recursos literarios muy bien puestos al servicio del periodismo, para contarnos una historia muy humana de una atleta en situación de discapacidad, que enfrenta la vida con optimismo desde su dura realidad.

A la entrevista realizada al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por Yuniel Labacena, del periódico Juventud Rebelde, quien logra desde la prominencia del mandatario, aprovechar también su trayectoria como dirigente juvenil para rendir homenaje a la obra de la juventud cubana precisamente en el día de su aniversario, el 4 de abril.

Crónica

Premio: Ocaso de un sepulcro (Cubaperiodistas), de Rafael Mena Brito, por convertir una visita al cementerio de Colón en un excelente relato sobre el compromiso personal del autor con visitar el sepulcro de Dulce María Loynaz y no dejar morir el legado de esta escritora. El texto es, además, una crítica al estado de abandono que tienen algunas tumbas en el camposanto. El cronista demuestra conocimientos sobre la vida y obra de la poetisa y otras personalidades de la intelectualidad cubana, los cuales le sirven para hilvanar con acierto su periplo por la necrópolis.

Mención: Huecos (La Jiribilla), de Reinaldo Cedeño, por desempolvar una historia personal inédita, marcada por la austeridad que suele caracterizar la vida de los profesionales del periodismo, aunque no exclusivamente. El autor relata, alejado del lenguaje sensiblero, sus avatares en el ejercicio periodístico y cómo los enfrenta cuando los entrevistados se percatan de los huecos que acompañan los zapatos del periodista.

Reportaje

Premio:

La telaraña de los medicamentos (Trabajadores), de Yamila Causse Despaigne, Gretel Díaz Montalvo y Yolanda Molina Pérez, por analizar el tema de la escasez de medicamentos y las ilegalidades que agravan este problema desde la diversidad de fuentes, provincias y aristas que necesita un asunto como este de impacto nacional. El texto tiene un balance atinado en cuanto al tratamiento del tema: profundiza adecuadamente en las causas, el contexto, los responsables, lo logrado, los retos, etc. Vale destacar, por último, la sugerencia de las autoras de proponer la legalización de vende­dores virtuales como trabajado­res por cuenta propia o mipymes.

Mención:

El timbiriche virtual de las donaciones de sangre (Escambray), de Arelys García Acosta, por tratar un tema de sumo impacto social, como la venta ilegal de la sangre, en auge en la provincia de Sancti Spíritus. Se analiza este problema desde la correcta selección de las fuentes, que incluye a los directivos de Salud, las organizaciones de masas, los necesitados de la donación, incluso los vendedores. Es válido destacar, asimismo, los testimonios recogidos y las estadísticas que acompañan el reportaje.

Artículo

Premio: La comunidad cubano-americana: mito y realidad de una Influencia sobrevalorada, de Claudia Simón Rodríguez, de Razones de Cuba. Por la Articulación Eficaz de Estadísticas, Información y Referencias, que permiten ofrecer una visión profunda de un tema insuficientemente abordado en la prensa con una exposición precisa y clara.

Comentario Premio: Trabajos con brochazos de Claribel Basulto Valdés y Filiberto Pérez Carvajal del Periódico Invasor de Ciego de Ávila: Un trabajo crítico, con profunda implicación para el trabajo histórico y cultural de la nación, el cual trasciende su contesto geográfico.

Mención:

COP 30: del Lobo un Pelo, de Iramis Alonso Porro, de Juventud Técnica

Testimonio

Premio: Humo y cenizas de la Memoria, de Humberto Fuentes Rodríguez del periódico Girón, por la amenidad y funcionalidad del relato, que nos presenta a uno de los muchos héroes anónimos en todo su desarrollo.

Premio Especial de la guerra mediática contra Cuba De Weyler y Mallory al genocidio actual contra el pueblo cubano, de Randy Alonso Falcón, de Ideas Multimedios. Por el rigor y la integralidad al reflejar un tema de gran trascendencia política actual.

ACTA DEL JURADO DE RADIO

En al apartado de Radio, Cienfuegos fue igualmente reconocido a través de periodistas de Radio Ciudad del May y Radio Cruces

Información:

Premio: Ataca aviación estadounidense posiciones militares en Caracas, de Raúl Yuniel Rodríguez Peña, enviado especial de la Radio Cubana a Venezuela. Por la inmediatez, vía WhatsApp, el periodista describe desde una azotea lo que está aconteciendo en la madrugada del 3 enero en Venezuela. Emplea un lenguaje claro, argumenta y aprovecha los sonidos del lugar para dar mayor credibilidad a una noticia en construcción.

Menciones:

Un Latido de esperanza de Edel, de Alina Cabrera Domínguez y Yusley Izquierdo Sierra, Radio Guamá

Joven dio a luz en una guagua, de Yosdany Morejón Ortega y Abdiel Bermúdez, Radio Sancti Spíritus

Operación transporte el Día de las Madres, de Aroldo García, Radio Rebelde

Reportaje:

Premio: Héroes de verdad, de Oscar Salabarría Martínez, Radio Rebelde. El humanismo se percibe en este trabajo, que busca diferentes fuentes para demostrar la labor de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en un momento de crisis climatológica, con equilibrio ofrece las emociones de un momento histórico durante el rescate de personas en las provincias orientales luego del paso del huracán Melisa.

Menciones:

Oro Negro, de Dainerys Torres Núñez, Radio Ciudad del Mar.

Agua vs Conflicto: la batalla por un recurso vital en tiempos de crisis, de Karina Cardentey Pérez, Radio Guamá.

El tiradero de Candelaria, de Jorge Jesús Fernández Cabrera, Radio Cruces.

Mención Especial: Un oficio de fe, de los estudiantes de segundo año de la carrera de Periodismo, de la Facultad de Comunicación de la UH

Crónica:

Premio: Santiago, son de estas lomas, de Reinaldo Cedeño Pineda, Radio Mambí-Radio Siboney. Por la cubanía, el uso adecuado de los recursos sonoros, la adecuada lectura de un texto que nos remonta a la historia de una ciudad musical

Mención: Marilú ya no se moja al pie de la montaña, Oscar Salabarría, Radio Rebelde

Entrevista:

Premio: Diálogo con Yanet del Monte, Aroldo García Fombellida, Radio Rebelde. Es una narración muy actual que evidencia la resistencia en medio de un momento especial luego del paso del huracán Melissa. La fuerza emerge en este diálogo realizado en medio de una crisis climatológica.

Menciones:

Diálogo con una estudiante de la Escuela Regional Marta Abreu de Santa Clara, Oscar Salabarría, Radio Rebelde

La reina de los caballos, Yosdany Morejón Ortega y Abdiel Bermúdez, Radio Sancti Spíritus

Comentario:

Premio: La higiene en el Consejo Popular de Santa Marta, Regla Barbara Llorente Querol, Radio Varadero. Actualidad del tema con repercusión nacional que analiza la higiene en un Consejo Popular matancero. Se percibe la investigación profunda para demostrar la falta de visión y de soluciones a un asunto de alta sensibilidad.

Mención: Donativos: cuando la falta de información «enciende» las redes, Alina Cabrera Domínguez, Radio Guamá

Testimonio:

Premio: Los pasos de Fidel en la tierra roja de Moa, Leonor Legrá Lobaina, Emisora La Voz del Níquel. Por la actualización histórica de un momento trascendental vivido por la comunidad con el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Mención: Una receta para vivir, Yerisleidys del Sauzal Francisco, Radio Rebelde

Radio documental:

Premio: Cangamba, testigo de resistencia y heroicidad, de Lisandra Gómez Guerra, Radio Sancti Spíritus. Pasajes de la historia de la guerra de Angola son narrados con el apoyo sonoro de materiales de archivo y el testimonio de personalidades que evalúan los hechos para dejar un legado a las nuevas generaciones.

Mención: La primera autodefensa de Fidel, Oscar Salabarría Martínez, Radio Rebelde

Programas Informativos: Desierto

Premio especial sobre la guerra mediática contra Cuba: Desierto

ACTA DEL JURADO DE PERIODISMO AUDIOVISUAL

Información:

Premio: Conductora de agua de la Habana, de Richard Ruiz, Canal Habana. Por la vigencia y el impacto de la información ofrecida sobre el abasto de agua en la capital, el excelente empleo del periodista en cámara y la narración de la reparación.

Mención: Identidad legal en Cuba, de Cynthia Ibatao, CVI. Tema polémico y desconocido para la mayoría de la población cubana que se explica en el programa mediante entrevistas expuestas de forma coherente con dinamismo que resulta atrayente para el televidente. El uso adecuado de los primeros planos es otra de las variables destacables del trabajo Identidad legal en Cuba.

Reportaje:

Premio: Parto sobre ruedas, de Abdiel Bermúdez, Canal Cubano de Noticias. Excelente reportaje que refleja el insólito hecho del parto en el interior de una guagua de viajes interprovincial. Con gran impacto en el público todos los recursos narrativos del audiovisual: Planos de cámara, iluminación, edición y efectos sonoros contribuyeron para construir un mensaje que incidió positivamente en las emociones.

Mención: Reportaje especial Basura, de Ismary Barcia, Perlavisión. El trabajo sobresale por abordar con oportunidad un problema de evidente impacto ciudadano mediante una estrategia narrativa que emplea la denuncia y el contraste de fuentes.

Crónica:

Premio: Chernóbil, 40 años, de Manuel Gallardo, CVI. Excelente narración cronológica de los hechos referidos a la catástrofe nuclear y de la postura solidaria de Cuba. Buena utilización de imágenes de archivo, incluyendo las del Comandante en Jefe y textos explicativos en off.

Mención:

El corazón de un país, de Abdiel Bermúdez, Canal Cubano de Noticias. El trabajo aborda el tema de los 32 cubanos fallecidos en Venezuela cuando el presidente Maduro fue secuestrado por una acción militar estadounidense. Entrevistas que aclaran los hechos de forma cronológica y que logran sensibilizar al televidente están avaladas por una exitosa edición. Música y voz en off adecuadas para este tipo de programa le otorgan a la crónica un resultado de primer nivel. Igualmente debe destacarse la pertinencia y la necesidad informativa del tema tratado.

Historia del pelícano, de Uris Salvat, Solvisión. Hermosa historia de la realidad convertida en audiovisual, joven muchacha que alimenta a un pelícano. Destacar no solo la agudeza de la narración, también el carácter oportuno y apropiado, cuando los animalistas hacen un llamado a la lucha urgente contra el maltrato animal.

Entrevista:

Premio: Entrevista a Pablo Iglesias, de Randy Alonso, transmitida en el espacio Mesa Redonda. Con un adecuado cuestionario, el televidente pudo conocer el posicionamiento político y la vida de Pablo Iglesias, importante exponente de la izquierda europea.

Mención: La Revolución no nació siendo enemiga, entrevista a José R. Cabañas de Valia Marquínez, CVI. Con esta entrevista a Cabañas, Director del CIPI, se exponen los hechos y las causas del enfrentamiento de Estados Unidos contra Cuba. Graficación adecuada y segmento con entrevista a Ramonet que concuerda armónicamente.

Testimonio:

Premio: Reinserción de Ismary Barcia, Perlavisión. Trata un tema que logra interesar al televidente desde la emotividad. Explora el hueco de las zonas del desconocimiento acerca de las personas que logran reinsertarse en la sociedad después de sufrir prisión. Es un audiovisual con elevado nivel de eficiencia al poner todos los recursos narrativos en función de la historia.

Mención: Testimonio de pescador de Guantánamo, de Uris Salvat, Solvisión. Este testimonio da a conocer la vida de un pescador en solitario con sus rudimentarios aperos y barcaza. La cámara lo sigue a sus labores en el mar lo que le permite al espectador el conocimiento de esa labor.

Documental:

Premio: 65 latidos rumbo al Este. Cuba y China, dirección Gustavo Cuba, CVI. Esta serie documental, integrada por 7 capítulos narra la historia de cercanía ente China y Cuba hasta la actualidad. Locaciones y escenarios reales conducen al espectador por los lugares que se mencionan. Excelente fotografía con entrevistas acertadas que aportan importantes testimonios de testigos y opiniones de especialistas. Edición excelente le imprimen un ritmo ágil, adaptado al lenguaje actual de este tipo de audiovisual.

Mención: Fidel y Viet Nam, un sueño compartido de Adianez Salles, CVI. Con un excelente uso de imágenes en movimiento o no se devela la relación de Fidel con Viet Nam y la solidaridad entre ambos países. Edición, voz en off y en on, música son recursos puestos con éxito en función del resultado final positivo.

Comentario:

Premio: La espalda encorvada de la indisciplina de Abdiel Bermúdez, Canal Cubano de Noticias. A través de la narración y la crítica al hecho de vandalismo infligido a un ómnibus de pasajeros, Abdiel expone la gravedad de esas acciones, apoyándose en imágenes reales con una ágil edición. La actualidad del tema y la necesidad, desde el punto de vista social, de exponer estas acciones, elevan la importancia de este tipo de material.

Mención: Los claroscuros de la Cucalambeana, de Gianny López Brito, Tunas Visión. Adecuado comentario con datos certeros del evento de la Cucalambeana de Las Tunas, importante evento cultural de la provincia. El periodista realiza una crítica a esas jornadas, cuestión de la que adolece dicho certamen.

Programa Informativo:

Premio: Serie de programas de “Cuadrando la Caja”, titulados Mercado Cambiario en Cuba, de Marxlenin Pérez Valdés, de Ideas Multimedios, por la actualidad del tema, las preguntas de la periodista y la manera de abordar un asunto de impacto social y económico con prestigiosos especialistas del país.

Mención: Programas Con Voz de Pueblo, ediciones dedicadas al desabasto de agua y a los apagones, TV Yumurí. Analizan problemáticas que afectan a la población cubana, desarrollando polémicas que resultan interesantes y atractivas para el televidente.

Fotografía en TV:

Premio: Fidel y Viet Nam, un sueño compartido de Adianez Salles, CVI. Imágenes reales con planos adecuados para este tipo de programa le imprimen una textura impecable a este documental.

Premio Especial sobre la guerra mediática contra Cuba: Serie de 3 Mesas Redondas sobre campañas contra Cuba y el enjuiciamiento al general de Ejército Raúl Castro. La farsa contra el General de Ejército y la política agresiva contra Cuba; Testimonios de Gerardo y René y la Soberanía Nacional y el 24 de febrero son programas que ofrecen la actualidad informativa con respecto a la guerra mediática y la respuesta de Cuba ante ello.

ACTA DEL JURADO DE FOTOGRAFÍA

Foto Entrevista:

El premio para la fotografía de entrevista de la tiradora minusválida Yenisgladys Suárez Echeverría publicada en el periódico Trabajadores, del autor José Raúl Rodríguez Robleda.

Mención para la foto de entrevista de Tubal Páez realizada por Enrique González Díaz, ENRO, de Cubadebate.

Foto informativa:

Premio para la foto del autor Roberto Morejón Rodríguez de Jit, publicada en ese medio y en Facebook, sobre las honras fúnebres a los 32 héroes cubanos caídos en combate en Venezuela.

Menciones para la foto de Abel Padrón Padilla de Cubadebate con la foto de la marcha de las antorchas y para José Manuel Correa Armas del periódico Granma, por la foto del obrero en la termoeléctrica.

Fotorreportaje:

Premio para José M. Correa Armas del periódico Granma por el fotorreportaje sobre el Malecón de La Habana.

Mención para José Raúl Rodríguez Robleda del periódico Trabajadores por el fotorreportaje del Marahabana.

Premio Fernando Chenard Piña: Al analizar el conjunto de fotografía presentado a concursar en las diferentes categorías, así como la calidad observada en ellas, es para Cubadebate.

ACTA DEL JURADO DE PERIODISMO GRÁFICO

Caricatura, Historietas e Ilustraciones:

Premio: Modelo económico cubano de Enrique Arturo Lacoste Prince de la Editora Palante, publicada en la página 4 de la Revista Bohemia, de fecha diciembre de 2025.La obra es una metáfora que emplea diversos recursos visuales para expresar la opinión del periodista gráfico sobre los factores que inciden en la recuperación económica del país, donde cada elemento forma parte del discurso económico nacional.

Diseño en Prensa Escrita:

Premio a la infografía titulada: Instantes memorables de doce meses adversos, de Yoanne Mursulí Rodríguez, del Periódico Invasor, publicado en las páginas 4 y 5 de dicha publicación de fecha 27 de diciembre de 2025. La obra cumple satisfactoriamente las funciones de síntesis, contextualización, documentación y servicio a sus lectores. Es un balance anual y constituye un producto periodístico sólido, con capacidad para preservar la memoria informativa de 2025.

Diseño web:

Premio al diseño de la publicación Juventud Técnica, JT+ 4 (número especial creado para dispositivos móviles) Fecha de publicación: marzo-abril 2026, autor Leonid Julián Prado Naranjo. La publicación presenta un diseño editorial funcional y visualmente atractivo. Con una buena maquetación, que lo refuerza una excelente infografía el elemento trascendental de la publicación, porque convierte gran cantidad de información histórica en una narrativa visual, clara y atractiva.

ACTA DEL JURADO DE PERIODISMO HIPERMEDIA

Artículo:

Premio: Crudo cubano: ¿Es posible depender menos de las importaciones con nuestros propios recursos? de Oscar Figueredo Reinaldo, de Ideas Multimedios

Mención: Cuba en datos: ¿Cómo impacta el bloqueo de EEUU en el sistema electroenergético nacional? de Claudia Fonseca, de Ideas Multimedios

Blog personal: Desierto

Cobertura en redes sociales Premio: COP30 Cobertura Equipo de Juventud Técnica

Comentario:

Premio: Salideros en La Habana: ¿Monumentos al abandono? de Thalía Fuentes, de Ideas Multimedioshttp://www.cubadebate.cu/…/salideros-en-la-habana…/

Menciones:

Bancarización en puntos suspensivos de Oscar Figueredo Reinaldo, de Ideas Multimedios http://www.cubadebate.cu/…/bancarizacion-en-puntos…/

Antípodas, de Randy Alonso, de Ideas Multimedios http://www.cubadebate.cu/opinion/2026/05/04/antipodas

Crónica:

Premio: La niña que nació en la carretera de Yosdany Morejón Ortega, de Radio Sancti Spíritus https://www.radiosanctispiritus.cu/…/la-nina-que-nacio…/

Menciones:

Merecido reconocimiento para los intensivistas que salvan y protegen a niños de Arianna Suárez Torres, de Radio Nuevitas

De madre, de Ana Álvarez Guerrero, de IDEAS Multimedios http://www.cubadebate.cu/especiales/2026/05/10/de-madre/

Dossier periodístico:

Premio: Energía bajo presión: Radiografía de los desafíos eléctricos y de combustibles en Cuba de Oscar Figueredo Reinaldo, de Ideas Multimedios

Mención: Cobertura del 3 de enero, agresión de EE.UU. a Venezuela de Yurisander Guevara Zaila y equipo de la Redacción Multimedia de Juventud Rebelde

Entrevista:

Premio: El tránsito de Omara Durand, de la aceptación a la inmortalidad de Jorge Ernesto Angulo Leiva, del Periódico Granma https://www.granma.cu/…/el-transito-de-omara-durand-de…

Menciones:

Yolanda nunca dejó de ser instructora de Lisandra Gómez Guerra, del Periódico Escambray https://www.escambray.cu/2026/yolanda-nunca-dejo-de-ser-instructora-de-arte/

Magnolias: Siete joyas de la botánica cubana de Equipo de estudiantes de la Revista Juventud Técnica https://www.juventudtecnica.cu/…/magnolias-siete-joyas…

La mujer que guardaba su isla en una palangana de violetas de Carla Carreño Balladares (estudiante), de El Caimán Barbudo https://medium.com/…/la-mujer-que-guardaba-su-isla-en…

Infografía: Desierto

Información:

Premio: Un latido de esperanza para Edel, de Alina Cabrera Domínguez y Yusley Izquierdo Sierra, de Radio Guamá, Pinar del Río

Menciones:

Un hallazgo excepcional en Guanahacabibes: la bijirita de cabeza gris de Iramis Alonso Porro y Keira Sánchez, Revista Juventud Técnicahttps://www.juventudtecnica.cu/…/un-hallazgo…/

Chile lanza el primer modelo de lenguaje para Latinoamérica, Latam-GPT de Raúl Abreu Martín, de la Revista Juventud Técnica https://www.juventudtecnica.cu/…/chile-lanza-el-primer…

Reportaje:

Premio: El timbiriche virtual de las donaciones de sangre de Arelys García Acosta, del Periódico Escambray https://www.escambray.cu/2025/el-timbiriche-virtual-de-las-donaciones-de-sangre-fotos-infografia-y-video/

Menciones:

Logística de una muerte anunciada de Lourdes Pichs Rodríguez y Jorge Alejandro Fernández Pérez, del Periódico Ahora, Holguín https://www.ahora.cu/…/25911-logistica-de-una-muerte…

Leche «recortada»: la culpa no es de la vaca (I y II) de Autor: Jorge Enrique Jerez Belisario, del Periódico Granma https://www.granma.cu/…/leche-recortada-la-culpa-no-es…https://www.granma.cu/…/leche-recortada-la-culpa-no-es…

Sin gasolina: Historias de la movilidad eléctrica en La Habana de Autores: Oscar Figueredo Reinaldo, Thalía Fuentes Puebla, Ana Álvarez Guerrero, Marcelino Vázquez Hernández, Frank Martínez Rivero, Verónica Alemán Cruz, Abel Padrón Padilla, Enrique González Díaz (Enro) http://www.cubadebate.cu/…/sin-gasolina-historias-de…/

Testimonio:

Premio: Conexiones con Liset: desafío al silencio del autismo de Arianna Suárez Torres, de Radio Nuevitas https://www.radionuevitas.icrt.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=7453:conexiones-con-liset-desafio-al-silencio-del-autismo-parte-iv-fotos-audio-video-y-posts&catid=12&Itemid=118

Menciones:

El día del dolor, de Lisandra Gómez Guerra, del Periódico Escambray https://www.escambray.cu/…/el-dia-del-dolor-fotos…/

Enio Rojas a sus casi 80 años: Mientras pueda seguiré trabajando la tierra de Thalía Fuentes Puebla, de IDEAS Multimedios http://www.cubadebate.cu/…/enio-rojas-a-sus-casi-80…

Paulito: un gladiador de la vida, de Oscar Salabarría Martínez, CMHW, Radio Rebelde.

PREMIO ESPECIAL SOBRE LA GUERRA MEDIÁTICA CONTRA CUBA A: Serie de trabajos del Observatorio de Medios de Cubadebate de Ideas Multimedios http://www.cubadebate.cu/…/observatorio-de-medios-de…/

(Con información de Escambray y Cubaperiodista)

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