En Cienfuegos: celebración por séptimo aniversario de los órganos electorales

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Motivo para la celebración y el compromiso devienen los actos municipales en ocasión del séptimo aniversario de los órganos electorales que, en Cienfuegos, transcurren por estos días, dedicados también al Centenario del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

La oportunidad ha propiciado el reconocimiento a los fundadores, autoridades electorales y otros colaboradores con una trayectoria destacada en el empeño de llevar adelante los procesos democráticos, sustentados en los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad.

Al momento de redactar esta información ya han efectuado sus encuentros de aniversario Palmira, Lajas, Cienfuegos y Cruces; en tanto, el resto los concretarán antes de concluir el actual Junio.

Además de los actos municipales, la celebración del séptimo aniversario de la creación del Consejo Electoral Nacional y sus similares en provincias y municipios, abarca disímiles actividades; entre ellas intercambios con centros laborales y estudiantiles; presentación del libro “Garantes de la Democracia socialista”, que recopila la historia de vida de varios fundadores, junto a acciones limpieza y embellecimiento de las sedes institucionales.

Constituido el 13 de julio de 2019, luego de la proclamación de la Constitución de la República y de la aprobación de la Ley 127/2019, Ley Electoral, el Consejo Electoral Nacional (CEN) es el órgano del Estado que tiene como misión fundamental organizar, dirigir y supervisar las elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos que se convoquen.

Asimismo, valida los resultados y garantiza la confiabilidad, transparencia, celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad de los procesos de participación democrática referidos. Tramita y responde las consultas o reclamaciones que en esta materia se establezcan.

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