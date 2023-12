Nueva aventura, con nuevo comisionado de fútbol en Cienfuegos

Compartir en

A pocas jornadas de haber celebrado el Día del Futbolista cubano el pasado 11 de diciembre, el balompié cienfueguero trae la novedad de nuevo comisionado provincial, responsabilidad que ahora recae en Liosbel Lara, con varias temporadas al servicio de los Marineros y luego, técnico de selecciones sureñas en diversas categorías, incluida la de mayores.

Con el exvolante conversamos en el estadio Luis Pérez Lozano, y en primer lugar nos interesamos por conocer cómo encarará la nueva tarea:

“La voy a asumir con la misma valentía con que he afrontado cada uno de los proyectos en los que he trabajado. En primer orden la prioridad radica en tratar de mantener el buen trabajo que se hizo en el último período, que devolvió a Cienfuegos a los lugares que se merece por historia, resultados y tradición. La mentalidad está enfocada en llevar adelante el fútbol de la provincia, sin lugar a dudas el principal objetivo de esta tarea, y el resto es exigir que se cumpla lo que se necesita para ratificar esas posiciones alcanzadas este año. Para ello ya estamos en función de verificar que los diferentes equipos funcionen, velar por las preparaciones metodológicas, en fin, asumir todas las responsabilidades de un comisionado, que no son pocas y es un rol bastante complejo en el fútbol cubano hoy, te lo aseguro”.

2023 significa un año cargado de buenas noticias para el fútbol local, luego del título nacional, la medalla de bronce en el futsal, la clasificación de todos los equipos a las finales de sus respectivas categorías. ¿Presión por la actual misión?

“Es cierto que recibimos un listón bien alto, pero pienso que se puede mantener. Hay que aclarar que la selección de la Primera Categoría es hoy bien diferente, pues quedan muy pocos atletas de esos que disputaron la final del Torneo Apertura, ganaron el ‘Clausura’ y estuvieron dirimiendo el banderín de la Supercopa. En la actualidad solo un reducido grupo se mantiene como parte de la nave marinera, pero ya hemos dejado claro a la dirección del plantel que la meta no puede ser otra que buscar la clasificación en el próximo evento.

“Ese será el objetivo de todos los seleccionados en cada una de las categorías: lograr avanzar hacia la fase final de sus torneos. Luego veremos qué sucede.

El reto mayor es mantener la posición de vanguardia y contamos con las potencialidades para lograrlo, según mi criterio. El trabajo será similar, por lo que no hemos hecho ningún cambio hasta ahora y los mismos técnicos se encuentran al frente de sus respectivas escuadras. Es lógico que luego de finalizadas las competencias y acorde a los resultados, se tomarán nuevas estrategias en los casos que retrocedan. Aquí podemos agregar que hemos conversado con algunos entrenadores con la intención de reforzar algún que otro colectivo técnico, y estamos en espera de sus respuestas”.

¿Comienza pues, una nueva aventura competitiva?

“Así es. Ya dio inicio el Campeonato Nacional femenino de primera categoría, el cual tendrá el 21 de diciembre su segunda fecha. Luego se detendrá por las festividades propias del fin de año, y se reanudan las acciones el 18 de enero de 2024. Aquí se jugará en dos grupos conformados cada uno por cinco selecciones. Las nuestras comparten llave con sus similares de La Habana, Artemisa, Villa Clara y Las Tunas. Los dos primeros lugares de cada apartado conseguirán su pase a la discusión de medallas.

“Después está previsto dar inicio el Pioneril Sub-13, alrededor del 8 de enero, y en cuanto al Torneo Apertura, pospuesto una y otra vez, ahora está pactado para los primeros días de febrero. En cuanto a escolares y juveniles, como se ha hecho habitual en los últimos años, deben comenzar sus etapas eliminatorias a finales de enero. Todos los equipos, reitero, tienen la tarea de mantener el buen trabajo del último período. Hasta el momento las preparaciones se han cumplido a un buen por ciento, y las nóminas muestran talento y calidad. En este sentido puedo hablar más del apartado escolar, pues como sabes, hasta hace apenas unos días formé parte de su cuerpo de dirección. Con ese grupo se ha trabajado fuerte, luego de que en la cita más reciente tuviera un desempeño impresionante en la fase clasificatoria, pero bien discreto en la final. Ahora presentan una nómina bastante compacta y confiamos en que se lograrán los objetivos trazados”.

En los últimos años, muchos (entre los que me incluyo) esperamos con ansias la terminación de la llevada y traída Academia Provincial. ¿Es prioridad del nuevo comisionado?

“Es un tema que en lo personal siempre me ha preocupado, y ahora me toca más de cerca debido a la nueva responsabilidad. Tenemos que lograr la concreción de la Academia con todo lo que lleva una institución como esa. Se han dado algunos pasos en ese sentido pero nos falta mucho por lograr. Es un proyecto que con el tiempo ha aumentado tanto en objetivos como en necesidad de presupuesto, pero no dejaremos de intentarlo, pues puede rendir enormes frutos para el balompié cienfueguero”, concluyó.

