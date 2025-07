Nicaragua celebra el 46.º aniversario de la Revolución Sandinista

Compartir en

El copresidente Daniel Ortega recordó los principios de Augusto César Sandino, quien “dijo a los yanquis: ‘ni me rindo, ni me vendo'”

Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, han encabezado este sábado los eventos conmemorativos en Managua consagrados al 46.° aniversario de la Revolución Sandinista, que derrocó a la dictadura de la familia Somoza el 19 de julio de 1979.

Murillo dio inicio al solemne acto con un sentido discurso en el que destacó la fortaleza del pueblo nicaragüense e hizo un reconocimiento a las numerosas naciones hermanas presentes en el evento, incluidas Rusia, China, Cuba y Venezuela. “En esta celebración de la libertad, saludamos a todos los pueblos del mundo. Nos convocamos a seguir luchando juntos para cambiar y frenar la injusticia, para borrar y detener tanta mentira”, declaró, añadiendo que Nicaragua “es y seguirá siendo libre”.

“Aquí todos somos Daniel […] y por eso es que no se les ocurra que en otra etapa de nuestra historia saldrá otro nicaragüense que no tenga el pensamiento, el compromiso, el principio que celebramos nosotros. Hemos heredado ese principio y lo llevamos en nuestro corazón y conciencia, y es el principio que aquí nos dejó en el corazón, en el alma, nuestro General Sandino cuando le dijo a los yanquis: ‘ni me rindo, ni me vendo'”, sostuvo Ortega en su discurso.

🇳🇮 Miles de nicaragüenses se reúnen en Managua para escuchar el discurso de Daniel Ortega por el 46.° aniversario de la Revolución Sandinista pic.twitter.com/PsKGtMQIcu — Sepa Más (@Sepa_mass) July 20, 2025

“Precisamente este año se conmemoró el 80.º aniversario de la derrota de los nazis de Hitler. Lo derrotaron el Ejército soviético y el Ejército chino”, recalcó Ortega, destacando también la “gigantesca revolución” encabezada por Mao Zedong.

“El fascismo, el nazismo, tienen sus raíces en Europa. Es Europa que se precia de democrática, que se precia de respetuosa de los derechos humanos. Y lo que ha hecho Europa es luchar entre ellos mismos para apoderarse de África, para apoderarse de Asia”, recordó.

“Nicaragua con Centroamérica se independizó de España en el año 1821. Aquí se combinaron varios factores. Los españoles tenían un Ejército poderoso, tenían dominada toda la región, de México hasta el sur. Pero ahí, Bolívar fue el que supo ver, supo organizar y supo dar la batalla hasta derrotar al poderoso Ejército español”, destacó el copresidente.

Si bien “el pueblo español no es culpable” de esos atropellos cometidos por Europa en el pasado, los imperialistas europeos hoy en día siguen “hablando de invertir miles y millones para la guerra para tratar de destruir a Rusia y tratar de destruir a China, simplemente porque estas son naciones que salvaron a la humanidad”, sostuvo.

Tras resaltar la importancia de “nunca olvidar el pasado”, Ortega señaló que es así como el pueblo aprende a defenderse. Lamentablemente, ahora se están repitiendo los crímenes, denunció Ortega, que recordó en particular los cometidos contra el pueblo palestino, contra miles de niños, madres y familias enteras. En ese sentido, denunció también la inacción por parte de las Naciones Unidas a la hora de frenar las hostilidades en Gaza, así como los bombardeos de Irán perpetrados por EE.UU. e Israel.

“Ahí están a la vista los crímenes. Y, por otro lado, los de la OTAN, gastando miles de millones para ir a la guerra contra Rusia”, resumió el copresidente de Nicaragua, que criticó el respaldo militar que brindan “a los fascistas de Ucrania”. “El mundo está viviendo los momentos más críticos”, concluyó.

El triunfo de la Revolución Sandinista

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lideró la lucha para acabar con la tiranía de la familia Somoza, con Anastasio Somoza Debayle, alias ‘Tachito’, como último descendiente de la sangrienta dinastía.

La Revolución Sandinista triunfó, convirtiéndose en el segundo ejemplo de éxito, después de la Revolución cubana, de la unión de fuerzas antiimperialistas en Latinoamérica.

El 19 de julio es un día festivo nacional en Nicaragua que se celebra desde 1980, cuando fue decretado por el primer Gobierno sandinista (1979-1990) para recordar el derrocamiento de la dictadura de la dinastía somocista que gobernó el país más de 40 años.

