“Muy enérgico e impresionante”: Trump felicita a Lula da Silva por sus 80 años

El presidente de EEUU, Donald Trump, felicitó a su homólogo de Brasil, Luiz Inacio Lula de Silva, con motivo de su octogésimo aniversario. A la vez, calificó de “muy buena” la reunión oficial que recientemente se mantuvo entre los mandatarios.

“Tuvimos una reunión muy buena, veremos qué pasa. No sé si pasará algo, pero ya veremos. Les gustaría llegar a un acuerdo. Ya veremos, ahora mismo están pagando, creo que un 50% de aranceles”, enfatizó Trump.
Además, Trump volvió a elogiar al mandatario del país sudamericano un día después de su encuentro bilateral y le deseó “un feliz cumpleaños”.
“Es un tipo muy enérgico, de hecho, y fue muy impresionante”, añadió.
A comienzos de octubre, ambos presidentes mantuvieron una conversación telefónica, reanudando así el diálogo tras un período de tensión provocado por la imposición de gravámenes a los productos brasileños y las medidas restrictivas contra funcionarios del país por EEUU. En aquella ocasión, se abrió espacio para futuras reuniones presenciales, la primera de las cuales se mantuvo recientemente durante la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental en Kuala Lumpur.
