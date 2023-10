Muere Bobby Charlton, leyenda del Manchester United y del fútbol inglés

Words will never be enough.

“Sir Bobby fue un héroe para millones de personas, no sólo en Mánchester o en el Reino Unido, sino en cualquier lugar del mundo donde se juega fútbol. Fue admirado tanto por su deportividad e integridad como por sus destacadas cualidades como futbolista. Sir Bobby siempre será recordado como un gigante del juego”, señaló el United, que juega esta noche (21:00 horas) en el campo del Sheffield United.

Charlton nació en Ashington en 1937 en una familia con varios futbolistas por parte de su madre (los Milburn). Todocampista moderno, Bobby era un ‘box to box’ que partía del medio, armaba el juego y llegaba al área con peligro. Es considerado uno de los jugadores más importantes de la historia más allá del United y de Inglaterra. Algunos le situaron cerca de Di Stéfano, Pelé, Maradona y Cruyff.

En 1953 se unió a la cantera del United y jugó en Old Trafford entre 1956 y 1973. Disputó 758 partidos y marcó 249 goles durante esos 17 años en los que ganó tres Ligas, una FA Cup y una Copa de Europa en 1968 como miembro de la Santísima Trinidad en la que brillaba junto a George Best y Denis Law. Aquel curso en el que levantó la ‘Orejona’, se llevó el Balón de Oro. El segundo tras el que logró en 1967.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Sir Bobby Charlton, one of the greatest players in English football history.

Our thoughts and sincere condolences go to Sir Bobby’s family and friends, and to all at Manchester United. pic.twitter.com/8jMnS3qJIG

— Premier League (@premierleague) October 21, 2023