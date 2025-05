Moscú responde a Zelenski: Primero, negociar las causas profundas, luego hablar de tregua

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 31 segundos

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, reiteró la posición del Kremlin de negociar las causas profundas del conflicto antes de abordar las condiciones para una tregua, respondiendo a la reacción de Volodímir Zelenski a la propuesta de Vladímir Putin de reanudar negociaciones directas sin condiciones previas.

En su balance ante la prensa sobre los resultados de los eventos y reuniones internacionales en el marco de las celebraciones por el Día de la Victoria, Putin ofreció reiniciar el proceso de conversaciones y reiteró, una vez más, que Rusia nunca ha abandonado el diálogo con la parte ucraniana, algo que −subrayó− hizo Kiev cuando salió de las negociaciones con Moscú en 2022.

El mandatario ruso propuso reanudar las conversaciones directas el próximo jueves, 15 de mayo, en la ciudad turca de Estambul, donde anteriormente se celebraron negociaciones entre las dos partes antes de que Ucrania decidiera abandonarlas.

“Hemos propuesto reiteradamente medidas para cesar el fuego y nunca hemos rechazado el diálogo con la parte ucraniana. No fuimos nosotros quienes rompimos las negociaciones en 2022, fue la parte ucraniana. En este sentido, a pesar de todo, proponemos que las autoridades de Kiev reanuden las negociaciones que interrumpieron a finales de 2022”, dijo Putin.

“Reanudar las negociaciones directas, sin ninguna condición previa. Proponemos comenzar sin demora el próximo jueves 15 de mayo, en Estambul, donde se celebraron anteriormente, y donde fueron interrumpidas”, precisó.

Putin no descartó que durante las conversaciones sea posible acordar un nuevo alto el fuego “que respete no solo Rusia, sino también Ucrania”. Añadió que “estamos dispuestos a unas negociaciones serias con Ucrania” y enfatizó que el objetivo es eliminar las causas del conflicto y “lograr una paz duradera a largo plazo”.

Según un comunicado de la oficina de comunicaciones presidenciales turca, el presidente Recep Tayyip Erdogan habló este domingo con Putin y el francés Emmanuel Macron y les dijo en llamadas telefónicas separadas que Turquía está lista para albergar las conversaciones de paz. También dijo que se ha alcanzado un punto de inflexión histórico en los esfuerzos por poner fin a la guerra.

En su reacción, Zelenski ha afirmado este domingo que Ucrania está dispuesta a las negociaciones con Rusia, siempre que Moscú confirme un alto el fuego a largo plazo a partir del lunes.

“El primer paso para poner fin a toda guerra es un alto el fuego”, escribió Zelenski en su canal de Telegram. “Esperamos que Rusia confirme un alto el fuego completo, duradero y confiable a partir de mañana, 12 de mayo, y Ucrania está dispuesta a cumplirlo”.

En este contexto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha destacado que, al parecer, las autoridades ucranianas no leyeron bien la transcripción de la declaración de Putin, a juzgar por la reacción de Kiev a la oferta de conversaciones.

Según la vocera, el presidente ruso dijo claramente: “Primero hay que negociar las causas profundas, luego hablar de tregua”.

Rusia ha afirmado reiteradamente que jamás se han negado a negociaciones de paz.

“Rusia nunca ha rechazado los contactos con los europeos. Rusia nunca se ha negado a negociar con Ucrania. Nunca. Fueron nuestros −por así decirlo− socios en estas negociaciones quienes lo rechazaron, interrumpieron los contactos con Rusia, los europeos”, dijo Putin en febrero.

Tras las declaraciones de Putin proponiendo reanudar negociaciones el 15 de mayo en Estambul, su par estadounidense, Donald Trump, reiteró que seguirá trabajando con Moscú y Kiev para poner fin al conflicto.

“Seguiré trabajando con ambas partes para asegurarme de que así sea. EE.UU. quiere centrarse, en cambio, en la reconstrucción y el comercio. ¡Se avecina una gran semana!”, escribió Trump en sus redes sociales.

Las declaraciones de Putin y Trump también tuvieron lugar después del ultimátum que los líderes occidentales, junto con Kiev, dieron a Rusia, insistiendo en que acepte un alto el fuego de 30 días, algo que siempre ha rechazado Moscú planteando la necesidad de una paz más duradera, no una que solo conduzca al rearme de Ucrania.

Situación desesperada para Zelenski, según diputado ucraniano

Los ultimátums dirigidos a Rusia no son una demostración de fuerza, sino un indicio de que “Volodímir Zelenski se encuentra en una profunda crisis”, declaró este domingo el diputado de la Rada Suprema Alexánder Dubinski en su canal de Telegram.

El político tachó de visita “previsible” la llegada a Kiev del primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, que culminó con una llamada telefónica al presidente estadounidense, Donald Trump, en la que se anunció la disposición de Ucrania a un alto el fuego de 30 días a partir del 12 de mayo.

“Al mismo tiempo, en nombre de Zelenski, se planteó una condición categórica al Putin: si Rusia se niega, ‘la coalición de voluntarios’ impondrá un nuevo paquete de sanciones contra Moscú”, recordó Dubinski.

“Todas estas visitas, declaraciones en voz alta, llamadas y ultimátums no son una fuerte diplomacia. Es una situación desesperada. Y no para Putin, sino para Zelenski”, señaló el legislador.

De acuerdo con Dubinski, el siguiente paso será aún más severo: “O Kiev acepta las condiciones de Putin o recibe sanciones de EE.UU”.

“Zelenski ya no tiene adónde ir. Ha hecho su último movimiento. Y ese paso no es una victoria, sino una capitulación con un envoltorio bonito. En mayo habrá paz. Y un alto el fuego, también. Pero ya no bajo las condiciones de Zelenski. Su tiempo ha terminado”, aeveró Dubinski.

Consideró que, lejos de ser una muestra de apoyo, “la visita de estos líderes es una operación de cobertura forzada. No es un intento de presionar a Rusia, sino un intento desesperado de mostrar a Trump al menos cierta voluntad constructiva por parte de Kiev”.

Para Dubinski, los jefes ucranianos quieren decir “estamos listos, queremos, pero Putin volvió a rechazar”. Sin embargo, “en realidad, es Zelenski el que está poniendo condiciones: primero un alto el fuego y luego las negociaciones”.

Agregó que Zelenski “está tratando de adelantarse al juego, porque no tiene otra oportunidad”.

“Todos los intentos de Zelenski de revertir la situación son como tratar de encerrar al rey con un peón cuando el adversario tiene la reina, una torre y los alfiles sobre el tablero”, dijo el político. “Es importante entenderlo: ha habido casi 30 000 sanciones contra Rusia desde 2014. Mil sanciones más no cambiarán nada”.

(Con información de RT en Español y agencias)

