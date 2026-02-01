Miles protestan en Milán contra presencia del ICE en Juegos Olímpicos

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 12 segundos

Cerca de mil manifestantes en Milán rechazan la presencia de agentes del ICE durante los Juegos Olímpicos de Invierno, denunciando riesgos para los derechos humanos.

Crecen las tensiones en Milán a pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, que arrancan el 6 de febrero. Cerca de un millar de personas se manifestaron el sábado en la Piazza XXV Aprile contra la presencia de agentes de inmigración estadounidenses durante el evento deportivo.

La movilización unió a ciudadanos, políticos y sindicatos, incluyendo al Partido Demócrata, Movimiento 5 Estrellas, Alianza Verde, Izquierda, Acción y la CGIL.

Los manifestantes exhibieron pancartas con mensajes como “Fuera ICE” y fotos de Alex Pretti y Renée Good, ciudadanos estadounidenses asesinados en operaciones de la agencia.

El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) es la agencia federal encargada de aplicar las leyes migratorias y detener a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

La presencia de agentes de ICE en eventos internacionales ha generado previamente protestas de organizaciones civiles y sindicatos, preocupados por violaciones de derechos humanos y seguridad pública.

Entre silbatos y consignas, la protesta incluyó referencias simbólicas a las prácticas de vigilancia de la agencia en Estados Unidos. La música también acompañó la marcha, con la canción “Streets of Minneapolis” de Bruce Springsteen, crítica a la labor del ICE.

Alessandro Capelli, secretario del PD metropolitano de Milán, destacó la responsabilidad de la ciudad de proteger los derechos humanos mientras acoge la atención internacional. Pierfrancesco Majorino denunció la “subalternidad” del Gobierno italiano hacia el presidente estadounidense, Donald Trump, y calificó la presencia de agentes como inaceptable.

Los sindicatos y partidos de oposición también mostraron su rechazo. Luca Stanzione, secretario de la CGIL, alertó sobre riesgos para la seguridad pública, y Carlo Calenda informó que una petición contra la presencia del ICE ya reunió 40 000 firmas.

Se espera que el próximo miércoles el ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, responda en el Parlamento sobre las medidas de seguridad para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina y la función de los agentes estadounidenses en la ciudad.