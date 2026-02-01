CGRI de Irán condena acción “hostil e ilegal ” de UE en su contra

Mediante un comunicado emitido este domingo, el CGRI ha considerado esta decisión como una acción hostil, carente de legitimidad legal y política, y contraria a los principios y la lógica de las relaciones internacionales.

“Estas acciones no solo no socavan la voluntad ni las misiones del CGRI, sino que también han fortalecido la cohesión interna y aumentado la determinación nacional para proteger los intereses y la seguridad del país”, ha enfatizado.

El Cuerpo de Guardianes ha denunciado que este enfoque de la Unión Europea (UE) es una clara alineación con las políticas intervencionistas de Estados Unidos, así como ignorar el papel desestabilizador de algunos actores que causan crisis en la región, especialmente el régimen brutal y terrorista de Israel.

Al respecto, ha precisado que tales medidas no solo no contribuyen a la paz y la seguridad regionales, sino que, al fortalecer los enfoques de confrontación, dificultan el camino hacia la interacción y la cooperación constructivas.

La Unión Europea (UE), al formular acusaciones infundadas contra la República Islámica de Irán y estigmatizar al glorioso Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, declaró el jueves a esta fuerza élite como organización terrorista.

Las autoridades iraníes condenaron la acción de la UE, destacando que los ejércitos de los países que participaron en la inclusión del CGRI en la lista de grupos terroristas son considerados terroristas.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán tachó de ilegal la medida y aseveró que el término “terrorismo” debería aplicarse a las fuerzas militares de la UE y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por sus “misiones ilegales” y los crímenes contra “millones de civiles inocentes” en África, Irak y Afganistán.

El CGRI se encuentra en la primera línea de la lucha contra el terrorismo y es un símbolo de sacrificio frente a la agresión del régimen baasista de Sadam Husein durante la Defensa Sagrada de ocho años frente a Irak, y el terrorismo de Al-Qaeda y el Daesh. De hecho, es una estructura patriótica que sustenta la seguridad nacional y la cooperación regional frente a cualquier amenaza terrorista.