Michel sacó pasaje a París

or vez primera Cuba estará en el taekwondo de los Juegos Paralímpicos, tras las actuaciones de Lilisbeth Rodríguez (47 kg.), Lidia Montes de Oca (+65 kg.) y el cienfueguero Michel Ernesto Suárez Walker (70 kg.), quienes se hicieron de los cupos para París 2024, durante el clasificatorio de América que tuvo por sede a República Dominicana.

Con Michel, medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Veracruz, y subtitular en los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile, ambos en 2023, conversamos acerca del nuevo objetivo alcanzado.

“Estoy muy contento. La competencia resultó bien satisfactoria para nosotros, pues tres de los cuatro atletas obtuvimos la plaza. Fue un evento rápido, en el cual todos los combates se efectuaron el mismo día, debido a que ya estaban en disputa pocos cupos, pues muchos están clasificados por el ranking mundial. El nivel no era bajo, pero tampoco era el máximo, pues no se encontraban las principales figuras de la división”.

Pero tú eres de las principales figuras…

“Sí, pero por la escasa participación en eventos, los puntos no me daban. Es cierto que he acumulado buenos resultados, pero no cuento ni con la mitad de los torneos en los que otros sí toman parte”.

¿Había presión, sobre todo luego de la final en los Parapanamericanos, donde el oro se escapó en apenas segundos?

“En verdad, no. Solo un poco de nervios por los deseos de estar en París, pero sabíamos que podíamos lograrlo. No estaba confiado, pero me sentía bastante seguro de mí y mis posibilidades. Era el favorito de la división para llevarme la clasificación y así fue. Conocía a todos los rivales, y al norteamericano lo había derrotado 20-2 en el Mundial.

“A la postre, apenas nos presentamos tres atletas, pues no asistieron los representantes de Brasil y Colombia por diferentes razones. Mi lugar en el ranking me permitió ir directo a la final y esperar contrincante. Allí me enfrenté al puertorriqueño, con el que nunca había peleado, y la pizarra me favoreció con marcador de 37-8. Eso no quiere decir que fue un paseo, pero las cosas me salieron muy bien”.

Bronce mundial, plata panamericana, boleto olímpico, ¿cuál es la meta ahora?

“Trabajar más duro aún e ir a por nuestro sueño, mío y de mi entrenador, que es estar en el podio olímpico”.

¿Algún otro evento antes de París?

“Sí, el día tres de mayo comienza el Panamericano del deporte que se celebrará en Río de Janeiro, Brasil. Ahí esperamos que estén los mejores de América”.

¿Sería una de las pruebas de lo que puede pasar en la cita francesa?

“Seguro, porque dos de ellos estarán en Paris y nos serviría como preparación, ya que existe la posibilidad de enfrentarlos allá”.

¿En qué piensas cuando estás al combate?, ¿Le dedicas a alguien el boleto olímpico?

“Cuando salgo ahí pienso en mi futuro. Y le dedico esto a mi familia y en especial a mi abuela que siempre ha estado ahí apoyándome desde mis inicios. También a mi entrenador que confió en mí cuando era un niño que no conocía este deporte, y mira donde estamos. No puedo dejar de agradecer a todas las personas que de cierto modo me han ayudado y apoyado en mi crecimiento como atleta”.

¿Hablas de Néstor Pérez?

“Sí. Él siempre ha sido mi entrenador en el taekwondo, desde los inicios hasta ahora”.

¿Cuando decidiste dar ese paso, ¿pensaste en estar en unos Juegos Olímpicos?

“La verdad nunca me imaginé nada de esto. Entré al taekwondo solo para aprender a defenderme y estudiar en la Eide, porque venía del atletismo y no había plazas ahí, pero me gustó tanto el deporte que me esforcé por ganarme un lugar, y creo que lo voy logrando”.

