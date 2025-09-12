Mezclas de sabores y aromas en amplia jornada de Varadero Gourmet (+Foto)

Nuevamente con el Centro de Convenciones Plaza América como el epicentro de conferencias, ponencias, talleres y competencias, Varadero Gourmet 2025 tras su primera jornada la víspera, mostrará a los presentes un variado programa encaminado al rescate de las raíces culinarias cubanas.

Innovación y excelencia para el desarrollo gastronómico, conferencia a cargo de la corporativo global de Cadena Blue Diamond Sonia Jiménez, abrirá la fecha, la cual tendrá nuevamente espacios para la fusión de platos cubanos e hispanoamericanos.

Según el programa del evento culinario, competencias de coctelería tanto en estilo clásico como flair, maridajes y visita por diferentes stand, centrarán también el interés en la jornada.

Según el chef Miguel Ángel Jiménez, resulta trascendental que en citas como estas se potencie ese sabor autóctono e identitario que distingue a lo cubano de otras partes del mundo, a la hora de buscar experiencias inigualables la comida tiene un alto potencial.

Con exponentes de todo el país e invitados foráneos, la XV edición de Varadero Gourmet se extenderá hasta el día 13 próximo con el objetivo de sumar sabores sin fronteras con la comida cubana en la fusión de mezclas.