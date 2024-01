¡Messi gana el The Best!

Compartir en

Que Leo Messi, quien para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos, se proclame campeón de un título individual no debería sorprender, pero sí en 2024. Contra todo pronóstico, y sin la presencia de ninguno de los tres candidatos al premio en el auditorio Eventim Apollo de Londres, el ahora jugador del Inter Miami fue designado nuevamente como ‘Mejor Jugador Masculino de la FIFA 2023′. En los premios ‘The Best’, donde Erling Haaland partía como el gran favorito para alzarse con el galardón, Leo Messi volvió a ser el rey.

Frente al histórico triplete (Premier League, Champions League y FA Cup) logrado por el noruego en su primera temporada en el Manchester City, el argentino se alzó en la 2022-2023 con la Ligue 1 cuando todavía era jugador del Paris Saint-Germain y la Copa de la Liga a su llegada a la MLS.

Apenas dos meses y medio después de conseguir su octavo Balón de Oro en París, Leo Messi hace ‘doblete’ con el ‘The Best 2023′, tras el galardón obtenido en la última edición, y supera los dos títulos conseguidos por Cristiano Ronaldo en las dos primeras entregas del premio (2016 y 2017).

De esta manera, quien fuera también máximo asistente de la Ligue 1 2022-2023 con 20 pases de gol, además de los 21 tantos que marcó en su segunda y última temporada en el cuadro parisino, no solo vence al gran favorito, Erling Haaland, también a su excompañero de equipo de Kylian Mbappé. La victoria de Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022, precisamente ante la Francia de la estrella parisina, fue la que impulsó a Leo Messi a llevarse el prestigioso galardón de la revista France Football en octubre.

¿Por qué ganó Messi?

El astro argentino y Erling Haaland empataron a 48 puntos en las votaciones del ‘The Best 2023′. ¿Por qué fue entonces Leo Messi quien se llevó el galardón? La FIFA recoge en su página que “si los finalistas empatan a puntos, el premio se otorgará a la persona que haya recibido el mayor número de primeras selecciones de su propio grupo de votantes”. Es decir, frente a los 13 capitanes que votaron al argentino, dos menos (11) eligieron a Erling Haaland, por lo que el ahora jugador del Inter Miami salió campeón.

Premio sin campeón

Ninguno de los tres nominados estuvo presente en el auditorio londinense, y Thierry Henry, tras ser conocerse que Leo Messi había sido designado ‘Mejor Jugador de la FIFA 2023′, protagonizó otra de las escenas divertidas de la noche: “Desgraciadamente el ganador de ‘The Best’, Leo Messi, no está aquí, así que me lo llevo yo…”. Acto seguido, el exfutbolista francés se dirigió a la copresentadora, Reshmin Chowdhury: “Bueno, eres fan del Tottenham, ¿verdad? También puedes tocarlo. Normalmente no puedes tocar un trofeo…”. (AS)

