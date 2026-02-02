Médicos chilenos de la ELAM llaman a fortalecer solidaridad con Cuba

Compartir en

Egresados chilenos de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) condenaron hoy las amenazas de Estados Unidos sobre los países que aportan ayuda vital para Cuba y llamaron a los pueblos a reforzar la solidaridad con la isla.

El 29 de enero último, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que califica a la nación caribeña como una amenaza para la seguridad nacional de su país y anunció la imposición de aranceles a quienes le suministren petróleo.

La comunidad internacional debe ejercer todas las medidas posibles para frenar esta nueva arremetida autoritaria del gobierno norteamericano contra un pueblo que ha sido solidario con el mundo entero, señala una declaración pública de la agrupación de graduados de la ELAM.

Desde su fundación en 1999 por iniciativa del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, la ELAM formó a más de 31 mil 200 galenos de 122 países, entre ellos unos 700 chilenos.

“Cada uno de los médicos del batallón de batas blancas tiene la obligación moral de hacerse cargo de su responsabilidad en la protección del pueblo de Cuba”, señala la organización.

La declaración rechaza categóricamente el bloqueo económico, comercial y financiero contra el país caribeño que se ha recrudecido en las últimas semanas desde el gobierno de Trump.

