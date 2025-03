Los Escritos de Miguel Castiñeira

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 44 segundos

“Y es precisamente en el oficio donde la pena se vuelve optimismo”, apunta Miguel Ángel Castiñeira (Cienfuegos, 1997), sobre el quehacer de Andrés García Suárez, colega y compatriota suyo de larga trayectoria fallecido en 2021, que ocupa las primeras páginas de Escritos en falso (2024). El texto, ópera prima de Castiñeira, fue presentado durante la Feria Internacional del Libro de La Habana 2025 y en sus homólogas de Villa Clara y Cienfuegos, con mucha aceptación por parte de los asistentes.

Su autor, durante la intervención en el Morro Cabaña, afirmó estar muy contento con el resultado, entre otras razones, porque abre sus páginas homenajeando la obra de un hombre de letras que amó incansablemente a su Cienfuegos natal, y concluye con “Diario incompleto de un Longina salvaje”, dedicado a la música y sus cultores en la vecina ciudad de Santa Clara. De esa manera –aseguró–, el volumen se convierte en una suerte de “fusión” o “amalgama” en aspectos donde las dos provincias cubanas han rivalizado de cierta manera.

Son 16 textos breves en forma de crónicas, entrevistas, reseñas, testimonios, los que estructuran estos Escritos, aparecidos varios de ellos en espacios digitales y revistas como Alma Mater y El Caimán Barbudo donde también se abordan obras de reconocidos autores literarios de nuestra América como Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier o Roberto Bolaño, acompañadas con fotografías que los lectores siempre agradecen.

No obstante, los trabajos más deliciosos –desde la perspectiva de quien suscribe–, son aquellos donde figuran y fluyen diáfanamente los diálogos. “Encontramos entrevistas que no están presentadas en el formato clásico de preguntas y respuestas. Me atrevo a decir que son crónicas sobre una conversación o, en este caso, admito el término narrativas, porque se deja constancia de la entrevista únicamente como técnica para obtener información”, afirmó el periodista en este sentido.

Así pues, destacan aquellos pasajes en los que se trenza la vida de personalidades como el escritor Alexis García Somodevilla, el joven repentista Marcos David Fernández (Kíkiri de Cisneros), el trovador Ariel Barreiros, entre otros creadores que conforman una nómina que va entremezclando en mayor o menor medida músicos, poetas, críticos de arte y otras manifestaciones desde espacios muy puntuales.

“Todo libro, por pequeño y variado que sea, es una botella al mar, un salto a lo desconocido. Por sí mismo, no significa nada. Es en la lectura donde toda obra adquiere su verdadero significado, su estatura verdadera”, escribió Castiñeira en sus redes sociales, en clara invitación a degustar de este compendio que honra a la cultura y defiende el buen periodismo.

El lector, como dato adicional, tendrá en sus manos un texto que lleva la rúbrica de la Editorial Sed de Belleza, que obtuvo Mención en el Premio a la Mejor Edición de Libros 2025, gracias al notable trabajo del conocido escritor y traductor villaclareño Edelmis Anoceto, más el diseño de Ernesto Cárdenas.

Visitas: 2