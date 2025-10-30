jueves, octubre 30, 2025
Llegó presidente de Cuba a Holguín, azotada por huracán Melissa

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, arribó hoy a esta ciudad oriental azotada hace apenas 24 horas por Melissa, un huracán de gran intensidad que causó daños considerables en esta región del país.

Según Presidencia de Cuba, el mandatario está acompañado por el secretario de Organización del Partido Comunista, Roberto Morales, y las principales autoridades de la provincia, el presidente y el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Yoel Queipo, y Manuel Hernández, respectivamente.

La víspera, en el espacio televisivo Mesa Redonda, Díaz-Canel ratificó el respaldo total del Gobierno a las provincias afectadas por el huracán Melissa y exhortó a mantener la máxima vigilancia.

Asimismo, reconoció los esfuerzos desplegados para proteger a la población y resaltó que la ausencia de pérdidas humanas en el oriente del país es resultado de la “participación, la organización y el cumplimiento de las indicaciones” del sistema de Defensa Civil.

Sin embargo, advirtió que persisten riesgos derivados de los efectos secundarios del fenómeno como los vientos residuales, la saturación del suelo, el desbordamiento de ríos, derrumbe de puentes, interrupción de servicios básicos y posibles brotes epidemiológicos por la contaminación de fuentes de agua.

