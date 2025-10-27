Lizt Alfonso Dance Cuba celebra estreno de documental sobre su huella

Compartir en

Según un comunicado de la entidad, el documental Mi sueño cubano, del realizador español Christian Dehugo, una mirada introspectiva al trabajo de LADC, se estrenó este 26 de octubre en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), España, en la sala 5 de los Cines Broadway.

La 70 edición del evento incluyó la proyección del audiovisual de 90 minutos de duración que refleja el fuerte compromiso social y artístico de la empresa fundada hace 34 años por la maestra, directora y coreógrafa Lizt Alfonso, en su país natal.

El filme brinda una perspectiva sobre las dimensiones alcanzadas por el sueño de la creadora y cómo su desarrollo ha transformado la vida de generaciones de cubanos, con repercusiones educativas, académicas, sociales y artísticas.

Dehugo comentó al Diario de Valladolid que lo que más le atrajo de la propuesta de Alfonso fue su apuesta por la danza fusión, y lo hizo en un momento en que ella era muy joven, pues tenía apenas 24 años.

“La mezcla del ballet con el flamenco se veía como algo un poco aberrante. Eso es lo que la diferencia del resto de escuelas de la isla; en realidad es muy complicado hacer algo original sin profanar tanto el flamenco como el ballet”, expresó el director y cuando se le pidió definir a Alfonso, dijo: “Ella es tenacidad, resiliencia, dedicación, pasión…”. Dehugo llegó al séptimo arte en calidad de compositor musical y debutó como director cinematográfico en 2019, con Nous, La evolución del pensamiento, codirigido junto a Henar Rodríguez.

Su documental Maaté, la maman D’Afrique (2022), sobre la talentosa cantautora, bailarina y actriz originaria de Costa de Marfil Maaté Keita, recorrió diversos certámenes luego de estrenarse en el Festival Africano de Nueva York, Estados Unidos.

Con el cortometraje En cuerpo y alma (2023), el realizador ibérico conquistó el premio del público en el CDC Festival (Contemporary Dance Contest), Festival Internacional de Danza Contemporánea.

Junto a Cannes, San Sebastián y Venecia, Seminci es uno de los festivales de cine de autor (independiente) más longevos y prestigiosos en Europa. Con esta presentación, Mi sueño cubano (2025), el más reciente largometraje de Dehugo, acaba de iniciar su viaje por una serie de eventos internacionales.

Al estreno mundial, asistió un público mixto de maestros, bailarines, estudiantes y coreógrafos, personalidades del mundo de la danza como la directora, coreógrafa y bailarina española Lola Eiffel, y personas de las más diversas esferas y edades.

